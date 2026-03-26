La Argentina votó en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que califica la esclavitud africana como el “crimen más grave contra la humanidad”, en una decisión que la dejó alineada únicamente con Estados Unidos e Israel.

La iniciativa, impulsada por Ghana y respaldada por una amplia mayoría de países, obtuvo 123 votos a favor y 52 abstenciones, mientras que solo tres naciones se opusieron al texto.

El documento aprobado sostiene que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada constituyen el mayor crimen por su magnitud, duración, carácter sistemático y consecuencias históricas que aún persisten en la actualidad.

Desde Estados Unidos, uno de los países que votó en contra, argumentaron que la resolución presenta problemas legales y podría abrir la puerta a reclamos de reparaciones por hechos históricos, además de impulsar estructuras y mecanismos que consideran innecesarios dentro de la ONU.

La postura argentina se enmarca en una política exterior que, desde el inicio del actual gobierno, viene mostrando coincidencias con Washington en votaciones dentro de organismos internacionales.

La resolución, aunque no es vinculante, tiene un fuerte peso simbólico y político, ya que busca avanzar en el reconocimiento histórico de la esclavitud y abrir el debate sobre justicia, memoria y posibles reparaciones para los países y comunidades afectadas.

El resultado de la votación generó repercusiones a nivel global y volvió a poner en discusión el posicionamiento diplomático argentino en temas sensibles de derechos humanos y memoria histórica.