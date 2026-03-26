Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, salió de la cárcel de Paraná y regresó a Gualeguaychú en medio de un operativo de máxima seguridad, tras recibir un permiso excepcional otorgado por la Justicia.

La salida fue autorizada por razones humanitarias, con el objetivo de que la joven pudiera visitar a su abuela materna, quien atraviesa una enfermedad terminal. Se trató de una medida extraordinaria y por única vez, bajo estrictas condiciones de control.

El traslado se realizó desde la Unidad Penal N°6 de Paraná hasta el domicilio familiar en Gualeguaychú, acompañado en todo momento por personal penitenciario. El operativo incluyó custodia permanente, planificación previa y un fuerte hermetismo debido a la alta exposición mediática del caso.

Según se informó, la visita tuvo una duración aproximada de una hora y se desarrolló bajo supervisión directa, con presencia de agentes dentro del domicilio para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia.

Tras el encuentro, Galarza fue trasladada nuevamente a la cárcel, donde continúa cumpliendo su condena. La joven permanece detenida desde 2017, cuando fue hallada culpable del asesinato de su pareja, un caso que generó una fuerte repercusión en todo el país.

El procedimiento se realizó con máxima discreción para evitar disturbios o filtraciones, en un contexto donde cada movimiento de la interna genera atención pública. Las autoridades remarcaron que el protocolo buscó resguardar tanto la seguridad de la detenida como la de su entorno.

La salida volvió a instalar el caso en la agenda pública, aunque desde el ámbito judicial aclararon que no implica ningún cambio en su situación procesal ni en el cumplimiento de la pena de prisión perpetua.