El año deportivo de Boca Juniors concluyó con la eliminación en semifinales del Torneo Clausura ante Racing, generando interrogantes sobre la continuidad del entrenador Claudio Úbeda. La directiva, encabezada por Juan Román Riquelme, definirá su contrato en cuestión de horas. Además, se deberá organizar la pretemporada y definir la llegada de refuerzos y salidas de la institución.

Los futbolistas xeneizes acudirán al Boca Predio para ser informados sobre el retorno a las prácticas para reiniciar el trabajo en el 2026. Una vez que se efectúe este último encuentro en Ezeiza, todos quedarán liberados y gozarán de sus vacaciones. Cristian Lema, Frank Fabra y Ignacio Miramón no volverán a ponerse la camiseta azul y oro, mientras que la situación de Javier García se resolverá en el futuro.

La coordinación de la vuelta a los entrenamientos del plantel junto al actual cuerpo técnico no implica que el contrato de Claudio Úbeda sea renovado sí o sí. Una fuente importante le confió a Infobae que Riquelme y Marcelo Delgado definirán qué hacer con el DT que, antes del duelo con Racing, tenía grandes posibilidades de ser confirmado para el año próximo.

En paralelo, Boca trabajará en la composición del plantel con el que buscará la Libertadores 2026. A priori, no existen ofertas en el horizonte por jugadores que tienen vínculo vigente al menos hasta fines del año que viene, pero hay que remarcar que los que pueden llegar a despedirse para buscar nuevos rumbos son Nicolás Figal, Luis Advíncula, Lucas Blondel, Agustín Martegani y Lucas Janson.

Bajo la lupa están también los experimentados Ander Herrera y Edinson Cavani, con contrato firmado pero antecedentes de lesiones que invitan a debatir su continuidad. En base a las posibles salidas, se anotarán en carpeta los posibles refuerzos. Desde hace semanas, la directiva boquense tiene en consideración la posibilidad de incorporar un mediocampista por derecha y un delantero.

La estadía del DT atraviesa su momento más delicado tras la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, un resultado que no solo frustró el acceso a la final, sino que también puso en duda la renovación de su contrato para 2026. La decisión final recae en Juan Román Riquelme, quien ahora debe sopesar el impacto deportivo y político de mantener al actual cuerpo técnico.

El contrato del entrenador expira el 31 de diciembre y, aunque su vínculo con el club se remonta a su etapa como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, la reciente derrota y el clima adverso en la tribuna modificaron el escenario. Riquelme es consciente de que, si decide sostener a Úbeda para el ciclo 2026, deberá afrontar un costo político considerable ante una masa societaria que ya no respalda al técnico.

Uno de los episodios más comentados del encuentro fue el polémico cambio de Exequiel Zeballos por Alan Velasco, una decisión que generó una reprobación generalizada en la Bombonera y gestos de desaprobación por parte de Leandro Paredes en el campo de juego. El propio Úbeda justificó la sustitución de Zeballos por un supuesto cansancio, aunque allegados al futbolista aseguraron que el extremo estaba en condiciones de continuar.

El desarrollo del partido dejó en evidencia la falta de respuestas tácticas de Boca. Tras el gol de Maravilla Martínez para Racing, el equipo dirigido por Úbeda no logró inquietar al arquero Facundo Cambeses y apenas realizó una modificación extra al minuto 90 (Rodrigo Battaglia por Milton Delgado). Boca no remató al arco y, pese a que Racing venía de disputar 120 minutos ante Tigre en la ronda anterior, el conjunto visitante mostró mayor solidez física y colectiva.

La situación de Úbeda recuerda el antecedente de Hugo Ibarra, quien, pese a su historia en el club, fue despedido tras tres derrotas en ocho partidos al inicio del Campeonato 2023, sin llegar a dirigir un solo encuentro de la Libertadores ese año. Ahora, si Riquelme opta por cerrar el ciclo de Úbeda en este fin de año, deberá iniciar de inmediato la búsqueda de un nuevo entrenador para diseñar el Plan 2026, cuyo objetivo central será conquistar la Libertadores.