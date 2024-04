En los últimos días se conoció una noticia que afecta al sector vitivinícola tanto local como nacional. Luego de que el gobierno nacional habilitara las importaciones de vino, el grupo empresario mendocino Peñaflor, compró 4 millones de litros de vino a Chile.

Este hecho desató la polémica no solo en Mendoza, sino también en San Juan y hubo declaraciones cruzadas entre bodegueros, que afirman que la empresa no consiguió esa cantidad de vino en el país y por eso decidió importar, y los viñateros que, aseguran que debido al bajo consumo y las pocas exportaciones, hay un sobrestock.

Publicidad

Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan dialogó con DIARIO HUARPE y expresó: “Esto no es nuevo, Peñaflor y otras bodegas han estado importando vinos años atrás. Es algo que está causando revuelo, pero que no estaba prohibido en gobiernos anteriores. Lo que pasa es que había más existencia de vino en Argentina, entonces las bodegas grandes como Peñaflor no tenía que acudir a la importación”.

Por otro lado, agregó: “en este caso perjudica a la industria en el sentido que si traes vino de afuera, los precios de acá tienden a bajar. En una cuestión monetaria, seguro conviene comprar en Chile. Independientemente de esto no hay un stock vínico tan importante, tengo entendido que Peñaflor primero buscó vinos acá y no ha encontrado”.

Pese a asegurar que no había stock, por el lado contrario, los viñateros sanjuaninos manifestaron que en Argentina hay un sobrestock vínico. Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros independientes afirmó: “Hay vino nuevo y vino viejo porque pensamos que iba a haber menos por lo que fue una cosecha muy baja, pero hubo una caída del 30% de las exportaciones y el consumo interno también cayó un 10%. Llegamos a esta cosecha con un pequeño sobrestock”.

Panorama desalentador

Son varios los problemas que debió afrontar el sector vitivinícola en el último tiempo. Al aumento del precio de los combustibles se le suma el de la energía, los insumos y la mano de obra. “El precio de la uva de la próxima cosecha se va a ver muy modificado por todo esto. Este un principio, lo peor está por venir” afirmó Ramos.

Publicidad

Uno de los datos relevantes que indicó el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes es que durante la cosecha del 2023 hubo un total de 105 bodegas produciendo. Mientras que durante el 2024 hay solo 95.

“No se entiende cuál es la solución que vamos a tener con esta política que se está implementando con el vino y con todos los sectores de las economías regionales y las pymes. Hay viñateros y productores que no van a poder aguantar esta situación. Algunos van a tener que abandonar la actividad” dijo al finalizar.