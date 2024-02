Viñateros de San Juan y Mendoza acordaron el precio de la uva al valor del dólar oficial para la vendimia 2024. Frente a esto, los bodegueros marcaron su posición y afirmaron que no es conveniente atar los precios a la moneda norteamericana, porque la economía nacional se maneja en pesos y esos valores no se verán reflejados en el mercado. Aseguraron que es una expresión de deseo nada más.

Los tironeos entre productores y viñateros suman un nuevo capítulo en la clásica contienda. Esta vez porque los productores se reunieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Junín en Mendoza y consensuaron los precios de la uva al valor de dólar oficial, para resguardarse de la inflación y una posible devaluación. Esto llamó la atención de los empresarios, quienes salieron a dar su postura. “Siempre lanzan estos precios ellos, pero el que los marca es el mercado. Los precios se verán cuando se vean los ingresos de las uvas y lo que pueden pagar las bodegas”, dijo Mauricio Colomé, presidente de la Cámara de Bodegueros de San Juan, a DIARIO HUARPE.

“No es por la uva y los productores en sí, sino que me parece que por la economía que estamos manejando no está bien. Es como si nosotros las bodegas o cualquier comerciante ponen los precios en dólares”, continuó Colomé.

Por su parte, Gustavo Samper, presidente Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), coincidió con su colega y aseguró que mediante la oferta y la demanda será el método de fijar los precios, como es habitualmente. “Hoy el mercado no estaría reflejando los precios que han acordado entre viñateros y faltan dos o tres patas que no estarían participando de ese acuerdo. Desgraciadamente, no marcará los montos”, comentó.

“Realmente colocar a precio dólar un precio de uva es medio imposible. Ni sabemos siquiera cuánto vamos a liquidar el dólar mañana o va a cotizar. Todavía hay mucha incertidumbre para poner una cosas así”, siguió Samper.

Por último, Samper aseguró que podría haber buenos precios por la quita de retenciones, lo que estará alentado por el mercado exportador, aunque todavía falta la realización de las transacciones.

La propuesta de los viñateros

Durante la mañana del pasado martes, en el INTA de Junín, los viticultores congregados propusieron los siguientes precios bases por kilogramo y de contado ante los representantes de las bodegas que constituyen la demanda de la industria vitivinícola: las uvas criollas y mezclas se deberían comercializar a USD 0,37: las “blancas A” a USD 0,75; las “blancas B” a USD 0,50; las “tintas A” a USD 0,70; y las “tintas B” a USD 0,50.

De este modo, la Mesa Vitícola, la Asociación de Viñateros Independientes y la Federación de Viñateros de la provincia de San Juan, junto a la Asociación de Productores del Oasis Este, la Asociación de Viñateros, la Mesa de Enlace de Productores Agrícolas de Mendoza, emitieron un comunicado en el que apelan a la empatía del sector bodeguero.