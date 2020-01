Bolsonaro se sometió a su segunda vasectomía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se sometió por segunda vez a una vasectomía, un método de esterilización que puede revertirse, informaron hoy medios de comunicación de ese país.



Bolsonaro, de 64 años, se realizó la operación ayer a la tarde en el hospital de las Fuerzas Armadas, informó el diario Correo Brazilience, sin citar fuentes oficiales dado que Planalto no informó sobre el asunto.



Los asesores del presidente se limitaron a señalar que había ido a realizarse exámenes y que no tenían autorización para dar más información.



Más tarde, Bolsonaro salió del hospital caminando lentamente y tomado del brazo de un asistente.



Bolsonaro ya se había sometido a una vasectomía pero la deshizo algunos años después.



Durante la campaña presidencial, en 2018, publicó un video en el que apareció junto a su hija, Laura, que ahora tiene 10 años, e informó, en un tono emocional, que se deshizo una vasectomía para que su esposa, Michelle de Paula, pudiera quedar embarazada.



La declaración se dio en el momento en que una campaña titulada "Mujeres unidas contra Bolsonaro" estaba creciendo en Internet.



En reacción al movimiento, Bolsonaro grabó el video diciendo que haría "una confesión", con lágrimas en los ojos.



"Ya había decidido no tener más hijos y fui vasectomizado. Lo había arreglado con mi esposa, que ya tenía una hija. Tengo una hijastra en casa. Mi esposa era madre soltera", dijo Bolsonaro, revelando que su esposa quería tener más hijos. "Y fui al hospital central del ejército y me deshice la vasectomía. Sí, cambió mi vida mucho con la llegada de Laura, a quien agradezco a Dios y a mi esposa por ella".