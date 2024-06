¡Bombazo! Una figura de la Premier League y Brasil podría ser sancionado de por vida

Lucas Paquetá, futbolista brasileño del West Ham de la Premier League, se enfrenta a graves consecuencias tras ser acusado de infringir normas de apuestas. Según informan 'Daily Mail' y 'The Sun', la Federación Inglesa de Fútbol (FA) podría imponerle una sanción de por vida si se le encuentra culpable. El jugador de la Selección de Brasil enciende las alarmas y preocupa a los fanáticos.

La FA ha presentado cargos formales contra Paquetá por cuatro presuntas infracciones relacionadas con su conducta en partidos específicos de la Premier League. Los partidos en cuestión son contra Leicester City el 12 de noviembre de 2022, Aston Villa el 12 de marzo de 2023, Leeds United el 21 de mayo de 2023 y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023. Sin dudas, una acusación más que contundente.

La acusación sostiene que Paquetá intentó influir en el desarrollo y las decisiones arbitrales de estos encuentros para afectar los mercados de apuestas y beneficiar a ciertas personas. En un comunicado, la FA declaró: "Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto de estos partidos al recibir intencionalmente una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar al mercado de apuestas".

Problemas para Lucas Paquetá

El 'Daily Mail' advierte que, de ser hallado culpable, Paquetá podría enfrentar una sanción extremadamente severa. El futbolista, que ha mantenido su inocencia desde el inicio, expresó su sorpresa y molestia ante las acusaciones: "Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido".

"Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre", agregó el jugador de la Selección de Brasil. El plazo para que Paquetá presentara sus alegaciones concluyó el 3 de junio. Ahora, queda por ver cómo se desarrollarán los acontecimientos y si el jugador logrará defender su inocencia frente a estas serias acusaciones.