Ante la caída en las ventas, y la suba de alquileres y servicios, los comerciantes se vieron en la obligación de crear nuevas estrategias para generar mayores ingresos y así evitar los cierres de los negocios. En los últimos meses, los outlets comenzaron a cobrar mayor fuerza, ya que ayudó gratamente al sector. En distintos departamentos de San Juan se realizan estos eventos, algunos en un punto en particular, como es el caso del outlet de Rawson, que se realiza en el Complejo La Superiora, o bien, en los mismos comercios, como lo es en el departamento de Capital. Desde el sector hay un visto bueno generalizado debido a que implica una entrada de dinero. El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, dialogó con DIARIO HUARPE y comentó que estas ventas han ayudado a repuntar y aumentar las compras de los sanjuaninos, que venían en caída en los últimos meses.

El comerciante explicó que esta modalidad de los outlets se está viendo en todos los puntos de la Argentina y ayudó mucho a sumar dinero en efectivo para poder adquirir las nuevas temporadas, como así también para pagar los servicios. “Incluso hay edificios donde las primeras marcas ofrecen una opción más económica y esto ha movilizado el mercado”, indicó.

A su vez, desde el sector comercial de Rawson, el presidente de la Cámara de Comercio del departamento, Gastón Villordo, también en diálogo con este medio, dijo que las ventas han sido buenas, incluso comparándolas con las fiestas como Navidad, Día de la Madre o Año Nuevo. "Hay comerciantes que con las recaudaciones de un fin de semana del outlet de Rawson han podido pagar el mes de alquiler", aseguró.

En el último outlet realizado en Rawson, más de 15.000 personas asistieron al evento y fue un hecho sin precedentes, según comentó Villordo. A su vez, destacó que fue algo muy beneficioso tanto para los comerciantes como para quienes fueron a comprar, ya que les ayudó a cuidar el bolsillo.

"Los comerciantes van a poder comprar las nuevas temporadas y está buenísimo, luego de haber vivido tantos momentos de crisis y bajas ventas en estos últimos tiempos", dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Rawson. Finalizó comentando que si bien no tienen números exactos de cuánto fue el ticket promedio, en esta última edición, duplicó su valor con respecto a la edición del mes anterior.

Por otro lado, desde la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, destacaron que estas primeras marcas o franquicias argentinas que cuentan con comercios en San Juan, también están optando por sumarse a los outlets para poder liquidar los saldos que tenían guardados. Comercios como Fravega, Naldo, Niko, Sport Total, Batistella, entre otras marcas, son los que participaron en los últimos eventos. “Hubo un buen recibimiento con respecto al movimiento de la gente. Venían a ver si encontraban promociones y descuentos. El ticket promedio fue de $20.000 a mitad de mes, por lo que la mayoría lo ve muy positivamente. Este es un fenómeno que surge ahora y se va a ir repitiendo mes a mes”, agregó Quiroga.

Por último, Quiroga mencionó que en Capital aprovecharán también la estrategia de ventas que se realiza a nivel nacional con el e-commerce, que son los días de descuentos al comprar por internet. Debido a que muchos sanjuaninos consultan en comercios del centro previo a realizar las compras por las páginas web, optaron por instaurar ofertas únicas para esos días, así las personas que van, tengan la posibilidad de adquirir algunos productos en el momento. Este outlet se llevará a cabo en el mes de mayo, los días 13, 14 y 15 de mayo y a través de internet es a través de la página de Hot Sale.

Para el economista Luis Aveta, el boom de los Outlets continuará en estos meses. Comenzó definiendo a los outlets como una estrategia de ventas de saldos de temporadas pasadas que “hacen que los comerciantes puedan conseguir un mínimo retorno. Incluso algunos venden al mismo precio de costo”, ya que, antes de tener la mercadería guardada y quieta, prefieren tener el dinero en mano que servirá para reinvertir en las nuevas temporadas rápidamente.

“El auge del outlet se debe a la brutal recesión que hubo en las ventas. No se vende nada de lo de este año ni del año pasado con los precios que se colocan porque se inflaron. Cabe recordar que la vestimenta arrancó con un cambio de precio por el cambio de temporada de casi el 100%. Cuando no se vendió anda, sacaron todo lo de la temporada pasada y lo colocaron a un precio histórico. Tienen que vender como sea porque los negocios siguen funcionando, permanecen abiertos y hay que pagar luz, agua, servicios, empleados, alquileres y no vas a ir a pagar con ropa”, finalizó Aveta.