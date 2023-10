Durante este sábado 30 y domingo 1 el Centro Cultural Conte Grand fue el lugar elegido para llevar adelante la tercera edición de la Feria Medieval en San Juan. Quienes llegaron hasta el lugar fueron sorprendidos por personajes de época perfectamente caracterizados, con trajes y maquillaje, peleas entre caballeros, brebajes y hechiceros, para sumergirse en la experiencia completa de salir por unas horas de la actualidad. Desde la organización destacaron que durante los dos días tuvieron una gran convocatoria de una nueva tendencia que crece.

Al ingreso del “Castillo” elegido, comenzaba el viaje al pasado con un noble que te daba la bienvenida y te invitaba a disfrutar de las numerosas actividades que se desarrollaron durante dos días consecutivos.

Al recorrer los diferentes stands que formaban parte de la puesta en escena, podías encontrarte con damas, caballeros y hechiceros, perfectamente caracterizados con la ropa de época. “Bienvenidos”, decía con una voz grave y fuerte uno de los personajes vestido con una larga túnica negra y un gran bastón.

Entre las actividades de las que pudieron participar los fanáticos de la época medieval y los curiosos, estaba Juan Román, con su puesto de arquería. “Es un espacio en principio destinado a los más pequeños, pero nos encontramos con varios papás y jóvenes que también se vieron atraídos por la actividad y se divirtieron”, comentó a DIARIO HUARPE el joven que diseñó y adaptó el arco y la flecha con la que se desarrollaba el juego. “La flecha no tiene punta para no dañar a personas ni estructuras y el arco está diseñado para que no pueda lanzar la fecha con tanta velocidad”, afirmó.

Unos pasos más adelante estaba el espacio donde se llevaban adelante las “peleas medievales”, donde los participantes se equipaban con escudos y “espadas” de goma espuma para evitar lesiones. El Soft Combat, fue sin dudas el mayor atractivo de la feria por las largas filas esperando el turno para jugar bajo la mirada de muchos curiosos.

En el sector de los stands, los visitantes pudieron disfrutar de emprendedores, vestidos con largos vestidos y pieles, que diseñaban joyas de manera artesanal, simulando las usadas en la época medieval, bebidas y comida.

Si bien la temática era sobre la época, la modernidad se abrió paso en beneficio de los fanáticos y hubo quienes hicieron de las impresiones 3D uno de los stands más visitados por la gran cantidad de figuras y representaciones de la época.

Si hablamos de época medieval, las pociones y los hechiceros no pueden faltar. Fue el caso de Nicolás Loncarick, quien fue invitado a realizar el “laboratorio de alquimia”, donde con experimentos químicos, simuló algunas reacciones que lograron captar la atención de los más pequeños del lugar. A su vez, fue el encargado de vender los hechizos y las pociones para lograr la felicidad eterna, la valentía, la fuerza extrema entre otros. “Son frasquitos con una receta secreta que sirven a modo de amuleto. Pese a la mala onda de mis amigos, (dijo entre risas), me fue muy bien y a la gente le gustó mucho la idea de poder tener eso que necesitan acompañándolos”, explicó el joven a este medio.

Por último desde la organización destacaron que tuvieron una excelente repercusión y se mostraron muy contentos con el crecimiento de la actividad, en donde cada vez es la gente que se anima a participar no como espectador, sino también que se anima a vestirse y caracterizarse cada vez con más detalle y dedicación.