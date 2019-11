Brenda, la única candidata de Angaco, se convirtió en Embajadora

El miércoles por la noche Brenda Uñate se consagró como embajadora de Angaco. La joven fue la única que se postuló para la elección y se animó a hacerlo gracias al impulso de su familia, ya que se define como “muy tímida”, y al cambio de título que hubo este año por el cual se dejó de utilizar la palabra reina.

“Estar acá hoy es un desafío para mí porque soy muy tímida pero representar a mi departamento es más importante. Creo que el cambio de reina a embajadora es muy positivo para la imagen de la mujer sanjuanina”, dijo.

La Embajadora de Angaco relatando su historia y los momentos que marcaron su vida

Uñate es estudiante de contador público en la UNSJ y una apasionada de las materias prácticas. Hay una parte de su departamento que es la que más disfruta, la calle 21 de febrero en Las Tapias porque ahí es donde está la casa de sus abuelos. Fueron ellos quienes marcaron su vida y uno de los momentos más triste fue cuando dejó de tenerlos. “Yo estaba por viajar y él me dijo que no iba a poder viajar. Al otro día él falleció de un infarto y esto me marcó porque no sabemos lo que el destino nos depara. Siempre hay que tratar de cumplir los sueños y poder afrontar nuestros miedos de la mejor manera”, relató la joven.

Por otra parte, como artista revelación fue elegido Eduardo Olivera que estuvo acompañado por Facundo Torres en la guitarra. El artista realizó dos interpretaciones de canciones de Alejandro Lerner y cautivo al público con sus melodías.

Eduardo Olivera cantando canciones de Alejandro Lerner