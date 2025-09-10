La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes el Operativo Lusitania, un procedimiento que desarticuló una red narco internacional que intentó ingresar 510 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial a Europa. La operación derivó en nueve detenciones tanto en Argentina como en España.

La investigación permitió detectar que la maquinaria, ingresada desde Perú, tenía un peso mayor al registrado, indicando la presencia de la droga: la ficha técnica señalaba 3.500 kilos, pero la documentación consignaba 4.000. La diferencia correspondía a los 510 kilos de cocaína escondidos.

“Quiero saludar especialmente a los colegas de las agencias de España y también a nuestros hermanos peruanos. En conjunto, Argentina, Perú y España logramos un resultado muy importante en el combate a las organizaciones criminales que intentan trabajar desde América Latina y llegar al continente europeo”, destacó Bullrich.

Tras meses de seguimiento y coordinación, el torno fue hallado en España con 444 ladrillos de droga. En paralelo, se realizaron allanamientos en Argentina y Europa, que permitieron las detenciones de nueve personas vinculadas a delitos y organizaciones criminales.

El operativo contó con la participación de oficiales de la Agenda Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Departamento Federal de Investigaciones (DFI). Bullrich subrayó la sofisticación del sistema de ocultamiento y el carácter internacional del procedimiento: “Es un logro muy importante para la Argentina y para la cooperación internacional”.

Por su parte, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, Martín Verrier, indicó que la droga incautada está valuada en 20 millones de euros y advirtió que el hallazgo se da en un contexto de crecimiento de la producción de cocaína en la región, particularmente en Colombia. “La decisión del presidente Milei es clara: establecer un fuerte control y un ataque frontal al narcotráfico regional”, concluyó Verrier.