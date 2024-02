Este miércoles el Gobierno nacional anunció que pagará los planes sociales sin intermediarios. La novedad fue comunicada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich quien brindó una conferencia de prensa.

La funcionaria brindó información sobre la investigación que se sigue en la justicia de Chaco por abuso y explotación sexual de mujeres, que habría sucedido durante el gobierno de Jorge Capitanich y en la que se investiga al dirigente social detenido Jorge Bregui.

La ministra habló con la prensa en Casa Rosada junto al gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Daniel Matkovich, y el diputado provincial, Iván Gyöker, uno de los impulsores de la investigación sobre la existencia de redes de trata.

“Acá ha intervenido la justicia provincial, la justicia federal y la Gendarmería nacional, para llegar a lo que ahora el gobernador, junto a su ministro, han logrado, que es meter preso a este señor, funcionario, que violaba a una de las personas a cambio de un plan social”, expresó Bullrich quien se refirió a una “matriz que sale a la luz por este caso particular”, pero que “comenzó en 2010”.

Jorge Bregui, referente de la Corriente Clasista y Combativa de Chaco, fue denunciado por abuso y explotación sexual de, al menos, dos beneficiarias de planes sociales, una causa que se tramita en la Fiscalía de Investigación Penal N.º 13 de Resistencia.

Qué dijo Bullrich

“El ministro Cúneo Libarona va a presentar los instrumentos jurídicos para que en todas las provincias hagamos el mismo trabajo y liberemos a los ciudadanos”, aseguró la ministra con relación a que los beneficiarios de planes sociales podrán cobrar de manera directa, sin la intervención de organizaciones sociales.

Luego la ministra agregó que "el Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y la orden del presidente Milei, tiene una sola decisión: no más intermediarios, porque el modo en que han utilizado el poder va en contra de la libertad y de la autonomía de las personas", aseveró.

La funcionaria agregó que "desde que asumió el gobierno del presidente Milei hemos recibido 80.000 llamadas a la línea 1342. En total las denuncias fueron 5.214, de las cuales 1.159 refieren a ‘te quito el plan si no vas a la movilización, si no haces lo que te digo, si no, sos mi esclavo. En tanto, 4.055 refieren directamente a extorsiones", explicó.