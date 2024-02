La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, revisó los fondos y el personal que destinadas a darle seguridad a los ex mandatarios nacionales y sus familiares. Luego de estas investigaciones, dieron a conocer que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuenta con alrededor de 120 uniformados a su disposición, mientras que Alberto Fernández tiene a 12 efectivos en España. Esta medida se dará en el marco del plan de la gestión actual de reducir todos los gastos del Estado. Anunciaron que no les quitarán la custodia, sino que la reducirán acorde al tiempo de crisis.

La decisión de los más de 120 efectivos policiales está avocada a la ex mandataria, su hija y su nieta. Esta decisión se dio luego del intento de magnicidio del primero de septiembre de 2022. También llamó la atención los operativos que demanda la custodia de Alberto Fernández en España. Los encargados de la custodia es la Casa Militar, quien envía efectivos argentinos a que realicen el trabajo.

De hecho, según trascendió, todas las semanas viaja a Madrid un miembro de la Policía Federal Argentina para permanecer en el departamento que alquila el ex Presidente y acompañarlo en sus actividades diarias. Luego, esa persona regresa a Buenos Aires y se envía a otra para hacer el relevo, lo cual demanda grandes gastos en pasajes y viáticos. En total, son 12 los efectivos que tiene a su disposición.

De acuerdo con la información que trascendió de fuentes oficiales, el equipo completo de efectivos de custodia asignados a Mauricio Macri estaría en el orden de los 30. Es personal abocado, en todos los casos, a cumplir esas tareas 24x7 los 365 días del año. También lo acompañan cuando el referente del PRO viaja al exterior.

Según lo que averiguó el medio nacional Infobae, se va a impulsar una medida de reglamentación más estricta de los protocolos para establecer un mínimo y máximo de los efectivos que custodiarán a los ex mandatarios. “El objetivo no es eliminar la custodia, ni dejar desprotegido a ningún presidente. Pero tampoco seguir sosteniendo este régimen en tiempos de crisis y cuando estamos planteando que no hay plata y que a la sociedad le estamos exigiendo un esfuerzo tan grande para superar estos difíciles momentos”, explicaron a Infobae fuentes oficiales.