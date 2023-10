“La última estación es en el balotaje, ganando la Presidencia”, dijo Patricia Bulrrich, candidata a la presidencia por el bloque Juntos por el Cambio. La exministra de Seguridad, estuvo acompañada por referentes del partido como lo son Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. El cierre previo a las elecciones se realizó en Lomas de Zamora, distrito donde sigue siendo poderoso Martín Insaurralde.

Bullrich aprovechó esta situación y en su discurso antikirchnerista, lo mencionó como claro ejemplo y símbolo de la corrupción K, que Juntos por el Cambio propone terminar “para siempre”. Además, se criticó fuertemente a su contrincante Sergio Massa y Javier Milei también recibió su parte. Los comentarios no solo vinieron por parte de Bullrich, sino que Macri, para zafar de su relación con el líder libertario, calificó a La Libertad Avanza como “una agrupación no madura, sin volumen, sin equipo, fácilmente infiltrable que no puede garantizar ningún cambio”.

Rodríguez Larreta también brindó su discurso que fue casi una arenga bullrichista. En su breve discurso, pidió “basta de corrupción kirchnerista”, dijo que el Gobierno “nos está hundiendo” y que es “una catástrofe”, mientras que atacó a los libertarios por su “mesianismo”. A tono con su acuerdo político con Bullrich, resaltó: “Acá hay equipo, con fuerza y capacidad de gobernar”. Quienes no estuvieron presentes fueron Gerardo Morales y Elisa Carrió. Esta última se excusó por un problema de salud que atraviesa.