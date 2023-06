Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, anunció oficialmente desde el salón "La Escondida", en el barrio porteño de Palermo, que su compañero de fórmula para las próximas elecciones será el radical Gerardo Morales. En una transmisión en vivo realizada al mediodía, Rodríguez Larreta expresó su orgullo al presentar a Morales como su candidato a vicepresidente y resaltó su compromiso de cambiar la vida de todos los argentinos.

El anuncio se produjo después de las 12.45 horas y confirmó que Morales será su precandidato a vicepresidente para competir en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En consecuencia, el gobernador de Jujuy declinará su postulación presidencial.

"Los argentinos necesitamos un cambio real, profundo, total. Uno que perdure en el tiempo, porque si no, no sirve de nada. No podemos esperar ni un minuto más, tenemos que ir al fondo y transformar Argentina", afirmó Rodríguez Larreta al iniciar su discurso.

Añadió: "Por eso, para mí es un gran orgullo contarles hoy que Gerardo Morales va a ser quien me acompañe como candidato a vicepresidente para cambiarle la vida a todos los argentinos".

Rodríguez Larreta destacó la valentía y la acción de Morales, y mencionó que esta semana demostró su temple al enfrentar las protestas en la Legislatura de Jujuy.

La confirmación de la fórmula Larreta-Morales se produce horas antes de que venza el plazo para la presentación de las listas electorales. Desde el sector de Rodríguez Larreta aseguraron que el perfil "halconizado" del líder de la Unión Cívica Radical (UCR) se complementará con el "estilo moderado" del alcalde porteño.

En el mismo sentido, también destacaron que Morales ha ganado visibilidad pública en los últimos días debido al difícil conflicto que atraviesa su provincia. Consideran que su firme postura frente a los incidentes en Jujuy ha fortalecido su imagen ante el electorado más duro.