Una manifestación de judíos ultraortodoxos (haredim) en Jerusalén contra el reclutamiento obligatorio al ejército israelí terminó en tragedia este martes cuando un colectivo embistió a varios manifestantes, causando al menos un muerto y tres heridos, informaron fuentes oficiales y servicios de emergencia.

El incidente ocurrió durante una protesta multitudinaria en la calle Bar-Ilan y alrededores, donde decenas de miles de manifestantes se habían congregado para expresar su rechazo a cambios en la legislación de conscripción militar. En ese contexto, un autobús avanzó sobre la multitud de personas que bloqueaban el tránsito, según testigos y reportes policiales.

Las autoridades sanitarias del servicio Magen David Adom (MDA) confirmaron que un joven de 18 años fue encontrado atrapado bajo el autobús y falleció en el lugar, mientras que otras tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales locales, incluidos dos adolescentes de 14 y 17 años con lesiones leves o moderadas.

La policía detuvo al conductor del colectivo en el lugar del incidente. Según medios locales, el chofer declaró que intentaba escapar de manifestantes que bloqueaban el paso, aunque las circunstancias precisas aún están bajo investigación.

La protesta había sido coordinada con la policía y encabezada por líderes religiosos haredim, en oposición a la política de reclutamiento de estudiantes de yeshivá al ejército, tema que ha generado una fuerte tensión en la sociedad israelí y frecuentes manifestaciones en los últimos meses.

Este hecho se suma a una serie de incidentes de violencia y confrontación que han marcado las manifestaciones en Israel en torno al servicio militar, en un contexto político y social polarizado.