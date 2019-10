Buscan ayuda y más socios para levantar de nuevo la vecinal del Barrio Huazihul

Como el ave fénix que resurge de las cenizas, eso es lo que aspiran hacer con la Unión Vecinal del Barrio Huazihul tras 20 años de abandono. Y para lograr este objetivo, se necesita ayuda y más socios para levantar la sede vecinal ubicada en calle Almirante Brown y Roque Sáenz Peña en Rivadavia

Actualmente, el edificio no cuenta ni con luz, ni agua y además sus instalaciones internas como salas están deterioradas.”Mucho creen que no se va a poder levantar la sede vecinal y que no vamos a poder reactivarla por el estado en el que está el edificio” contó Orlando Peñas, miembro del triunvirato normalizador de esta vecinal, en diálogo con DIARIO HUARPE.

“La unión vecinal siempre tuvo abiertas sus puertas, ya sea para la escuela, para los jubilados o para los chicos que hacían deporte. Y eso es lo que buscamos reactivar de nuevo pero necesitamos sumar socios. Actualmente, somos 62 y son alrededor de 500 las familias que podrían asociarse a la vecinal porque no sólo se abarca el Barrio Huazihul sino también a los que viven en la calle Coll hasta el Canal Benavidez y de Liniers a Juan José Paso”, agregó Peñas.

El estado interno del edificio. Foto Orlando Peñas, miembro del triunvirato normalizador de la vecinal.

Esta sede que cumple 70 años el próximo 30 de diciembre cuenta con personería jurídica y libros contables aprobados. Al respecto, Peñas agregó “durante 20 años estuvo parada, sin balances ni actividad. Este año decidimos poner manos a la obra y que vuelva a ser eso que fue. Recibimos ayuda de la oficina contable de la Secretaría de Deportes y de Personería Jurídica para regularizar esa situación. Estamos muy agradecidos con ellos”.

Cartel informativo sobre las inscripciones de socios. Foto Diario Huarpe.

Sobre los proyectos a futuro, Peñas indicó que “queremos reactivarla en lo social, en lo deportivo para que vuelva el Huazihul vóley a jugar en la sede, al igual que el hockey pista que también pertenecen a esta vecinal. Ambos equipos tuvieron que trasladarse cuando la sede empezó a deteriorarse”.

“Además, hay dos terrenos en el barrio que son de la comisión vecinal pero tenemos que normalizar nuestra situación en Rentas para poder hacerle mejoras. Y para todos esto no nos queremos quedar con 62 socios, queremos volver a levantarla y los necesitamos a todos”, concluyó Peñas.

Terreno perteneciente a la sede vecinal ubicado en Almirante Brown y Cabildo. Foto Diario Huarpe