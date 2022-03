Cáceres marchó y pidió la libertad de cinco condenados por violación en grupo a una menor

Eduardo Cáceres encabezó un inexplicable reclamo a favor de cinco condenados por el abuso sexual en grupo de una joven de 17 años que ocurrió en 2019 en Florencio Varela, Buenos Aires. El hecho aberrante fue investigado y la Justicia confirmó la presencia de diez varones, cinco de ellos vinculados por una prueba de ADN y otros cinco que fueron ubicados en el lugar por la víctima y otros testigos. El ex diputado sanjuanino, procesado por violencia de género luego de golpear a su ex pareja, pidió la liberación de estos últimos.

El argumento del abogado es que cuando inició el juicio por el abuso sexual los peritos no encontraron restos de ADN en el cuerpo de la víctima de los presos que ahora defiende. Pero en el proceso legal el tribunal y los fiscales encontraron otras pruebas que ubican a los condenados en el lugar. Uno de ellos, incluso, habría sido quien filmó las vejaciones que sufrió la víctima, que fue atacada por al menos 10 hombres. A otro, por ejemplo, la misma joven lo identificó.

Para Cáceres, estas pruebas y la declaración de la víctima no son suficientes y durante la protesta reclamó que “la igualdad está avanzando en este país y se los va a llevar a puestos”. A su vez criticó que los jueces actuaron con perspectiva de género y reclamó que eran “fanáticos del feminismo”. El sanjuanino aseguró que la condena era injusta y que “se han inventado pruebas”, otra vez reclamando la falta de un ADN positivo, prueba que en la mayoría de las condenas por abuso no está y no es necesaria.

En el cuerpo de la víctima encontraron un total de 10 perfiles genéticos distintos que pertenecían a los abusadores. Según consta en la causa, cinco pudieron ser identificados, pero los restantes no. Esto podría deberse, explicaron en la condena, a que luego de abusar de la joven intentaron borrar las huellas con lavandina de su cuerpo. Ninguno de los condenados ubicó a más personas en la escena. Para la Justicia quedó claro que, aunque no haya material genético de los cinco defendidos por Cáceres, estaban en el lugar y participaron alentando, filmando y no prestando auxilio al a víctima.

Pero los familiares los presos insisten desde la condena en que son inocentes y no solo han hecho más movilizaciones como la de esta semana, también hubo amenazas contra la víctima. Es que además de haber sufrido heridas físicas y psicológicas por la violación grupal, la joven tuvo que esconderse en casa de unos amigos después del hecho porque los familiares de sus victimarios la amenazaban. Desde ahí filmó un video pidiendo ayuda y justicia.

Hubo incluso un intento judicial por poner el foco en la joven, intentando hacerla responsable del salvaje ataque. La en ese entonces adolescente se encontraba en un estado de absoluta vulnerabilidad. Había sido expulsada de su hogar luego de que su padrastro la violara y dejara embarazada siendo menor, vivía en casas que le prestaban y esa noche había ido a ese lugar con una amiga.

Tras haber logrado la condena a 15 años y 6 meses de sus diez abusadores, identificados como Laureano Martín Coria, Octavio Joel Coria, Alexander Germán Crick, Eric Hernán Krick, Nicolás David Barreto, Agustín Emiliano Varela, Leonardo Ezequiel Silva, Matías Guillermo Lamboglia, Nahemías Ezequiel Fernández y Alan Lazarte, la joven volvió a hogares de víctimas, ya que seguía sin tener un lugar donde vivir.

Poco después decidió dar en adopción a su hija, intentando seguir adelante, a pesar de los agravios de los familiares de sus victimarios. Hoy suma otro capítulo en su lucha, ya que Cáceres actúa como nuevo vocero en la pelea por la liberación de los cinco condenados.