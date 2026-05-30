Un rápido procedimiento policial realizado en pleno centro sanjuanino permitió la detención de un joven de 21 años acusado de cometer un robo agravado por escalamiento en un hotel de Capital. Durante el operativo, los efectivos recuperaron diversos objetos denunciados como sustraídos y secuestraron un arma de fuego junto con municiones que estaban en poder del sospechoso.

El hecho ocurrió durante la tarde de este viernes en jurisdicción de Comisaría 2ª, cuando personal policial realizaba recorridas preventivas de seguridad por la zona céntrica de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 15:30, el cabo Rodrigo Quiroga, quien patrullaba a bordo de la motocicleta DP-01, observó a un sujeto en actitud sospechosa sobre calle Pedro Echagüe, antes de llegar a Santiago del Estero.

Al intentar entrevistarlo, el joven reaccionó de manera evasiva y emprendió la fuga. Sin embargo, el efectivo logró alcanzarlo y reducirlo a pocos metros del lugar. El sospechoso fue identificado como Santiago Andrés Aguada, de 21 años, domiciliado en el barrio Aramburu, departamento Rivadavia.

El sujeto de 21 años cuenta con planilla prontuarial.

Tras concretar la aprehensión, el uniformado solicitó apoyo mediante el sistema de comunicaciones policiales. Minutos después llegó al lugar el móvil HU-04, a cargo del cabo primero Cristian Elizondo y del agente Jonathan Delgadillo, quienes colaboraron con las actuaciones.

Durante la requisa de urgencia, los efectivos secuestraron un bolso rojo que contenía distintos elementos cuya procedencia no pudo ser justificada por el sospechoso. Entre los objetos hallados encontraron varias prendas de vestir, una planchita para el cabello, un secador de pelo, tres tarjetas Visa a nombre de Marcos Pablo Magni, un Documento Nacional de Identidad perteneciente a Lilian Ledain y un par de zapatillas.

enla habitación a la que iongresó el ladrón dejó todo desordenado.

La situación tomó mayor relevancia cuando los policías realizaron un palpado preventivo y encontraron entre las prendas del detenido un cargador con seis cartuchos. A partir de ese hallazgo ampliaron la inspección de la zona y localizaron una pistola marca Bersa, modelo Detective, oculta debajo de la rueda delantera de una camioneta Toyota estacionada en la ochava de Pedro Echagüe.

Ante la presencia del arma de fuego, los uniformados dieron intervención inmediata al sistema acusatorio. La cabo Ibazeta tomó conocimiento de lo ocurrido y puso la situación en manos del fiscal de turno, Jorge Salinas.

La pistola calibre 9 milímetros marca Bersa que tenía el delincuente al ser atrapado.

Paralelamente, los investigadores lograron contactar a las personas damnificadas por el hecho. Las víctimas se encontraban alojadas en el Apart Brea Hotel, ubicado sobre calle Maipú, y reconocieron como propios los elementos secuestrados durante el procedimiento policial.

Los damnificados fueron identificados como Marcos Pablo Magni Gagliardi, de 42 años y domiciliado en la provincia de San Luis; Lilian Lalis Ledain, de 68 años, con domicilio en la provincia de Buenos Aires; y Rubén Pontoriero, de 69 años.

A medida que avanzó la investigación, los pesquisas determinaron que los objetos habían sido sustraídos mediante la modalidad de escalamiento, por lo que el caso fue encuadrado dentro del delito de robo agravado.

Posteriormente se presentó en el lugar el ayudante fiscal Martín Morando, quien supervisó las actuaciones junto al personal de Criminalística integrado por el sargento Sergio Torres y el cabo Narváez. También colaboró el personal del móvil HU-05, conformado por el cabo Gabriel Cortez y el agente Daniel Muñoz.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, el joven quedó detenido y vinculado al Legajo N° 60/26 por el delito de robo agravado por escalamiento. Además, los investigadores continuaron analizando la procedencia y situación legal del arma de fuego secuestrada durante el procedimiento.