Durante la campaña navideña de 2025, las ventas de juguetes en Argentina sufrieron una caída del 6,9% en unidades con respecto al mismo período del año anterior, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Este retroceso se dio en un contexto de consumo más cauteloso y presupuestos familiares ajustados, que llevaron a decisiones de compra más racionales.

El presidente de la CAIJ, Matías Furió, indicó que, a pesar del resultado negativo, las cifras de diciembre superaron las expectativas iniciales. “El resultado fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, que había mostrado una caída fuerte e inesperada. Hubo una mejora en el ritmo de ventas en los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los retrocesos de los meses posteriores”, explicó.

El mercado estuvo marcado por promociones, descuentos y facilidades de pago, que ayudaron a mantener la actividad, sobre todo en compras de último momento. El proceso de ordenamiento macroeconómico y la baja de tasas permitieron ofrecer cuotas sin interés, consolidando un cambio estructural en las formas de pago.

Según el relevamiento de la CAIJ, el 95% de las compras se realizaron con medios electrónicos, como tarjetas de crédito y billeteras virtuales, mientras que el uso de efectivo fue casi nulo. Las ventas online, que representan cerca del 25% del mercado, se mantuvieron estables sin crecimiento interanual, afectadas por la competencia de plataformas internacionales como Temu y Amazon. En contraste, el comercio físico tradicional experimentó una caída cercana al 10%, impactando en el resultado global del sector.

En cuanto al gasto promedio, las jugueterías de barrio registraron compras cercanas a los $19.000 por unidad, los supermercados alrededor de $10.000, y las cadenas especializadas alcanzaron un ticket promedio de $45.000. Esto refleja un mercado concentrado principalmente en productos de precio bajo y medio.

La CAIJ destacó que no se registraron aumentos de precios durante el año y señaló dos realidades diferentes: el juguete nacional tuvo un desempeño positivo, apoyado en precios previsibles y una buena relación calidad-precio acorde al poder adquisitivo actual. Por otro lado, el sector importado mostró resultados negativos por precios distorsionados, sobreoferta y baja coherencia comercial, generando confusión y desconfianza en los consumidores.

Durante la Navidad, las ventas se concentraron en categorías que combinan valor lúdico, durabilidad, precio accesible y uso compartido. Entre los segmentos más dinámicos se destacan:

Juguetes para primera infancia: didácticos, apilables, encastres y sensoriales, con fuerte presencia nacional.

Juguetes para aire libre y verano: lanzaaguas, juegos de playa, pelotas, triciclos y pata-patas.

Juegos de mesa familiares con alto contenido educativo y social, liderados por fabricantes locales.

Juguetes creativos y manualidades: masas, kits de arte y actividades sin pantallas.

Muñecas y bebotes, un clásico argentino con marcas nacionales destacadas.

Peluches interactivos y tecnología simple: mascotas electrónicas y juguetes con sonido y movimiento.

En el segmento premium, marcas como LEGO, Playmobil, Barbie y Cry Babies mantuvieron presencia, aunque con baja rotación, al igual que las licencias vinculadas a películas y grandes marcas internacionales.

De cara a la campaña de Reyes Magos, la CAIJ subrayó la importancia de la compra segura. Matías Furió valoró la labor de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que aplicó multas superiores a $100 millones a importadores que vendían juguetes sin cumplir la normativa vigente.

“La cámara continuará con el monitoreo en jugueterías y supermercados desde su Observatorio Argentino de Juguetes. La forma más efectiva de cuidar a nuestros niños y niñas es elegir juguetes seguros, adquiridos en comercios formales y con Marcado de Conformidad”, remarcó Furió.

En un mercado que sigue mostrando signos de retracción, el sector apuesta a la campaña de Reyes Magos como una oportunidad para amortiguar la caída, con precios controlados, protagonismo del juguete nacional y un mensaje claro hacia las familias: seguridad, calidad y consumo responsable.