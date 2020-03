Cafés cerrados y plazas vacías: así amaneció San Juan tras las medidas del Gobierno

En la mañana siguiente a las medidas anunciadas por el Gobierno provincial para contener el potencial avance del coronavirus, la ciudad de San Juan amaneció con menos gente que de costumbre y fue notoria la disminución de la actividad en todos los rubros.

La mayoría de los cafés y bares estuvieron cerrados, los grandes centros comerciales también, el comercio y los bancos implementaron acciones para evitar una cercanía entre personas más allá de la recomendada y el Centro Cívico casi que no tuvo presencia de público. Es que el extraordinario contexto obliga a cambiar hábitos y ya empezaron a asomar algunos.

“No se olviden de la distancia”, se escuchó decir de tanto en tanto al guardia que uno de los bancos de calle Rivadavia puso en la puerta para controlar el ingreso de los clientes. Algunos comercios directamente improvisaron carteles que pedían paciencia, hacer fila y advertían que la atención es por tandas.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

El hervidero de sanjuaninos en los cafés del microcentro no pudo ser esta vez. “No hay dónde sentarse”, dijo un habitué, sin centrarse en el efecto que persiguen las disposiciones gubernamentales: baja la circulación de personas en la vía pública y los contactos cercanos que son propios de las agitadas mañanas en el microcentro.

Los propietarios acataron la orden de no permitir la permanencia de gente y si bien algunos abrieron sus puertas temprano, después bajaron la persiana porque casi no vendieron. Sucede que los pocos clientes que llegaron y eran notificados de que no se podían quedar, no se inclinaron por la opción de pedir y consumir mientras seguían camino a sus trabajos o a hacer trámites.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

Algunos sí buscaron alternativas, en lo que promete ser una regresión en las costumbres urbanas en caso de que el plan de contingencia se estire en el tiempo. A falta de mesas, volvió el café al paso. El kiosco de General Acha y Mitre despachó toda la mañana la bebida a los transeúntes que buscaban una opción y advertían la existencia del pizarrón que invitaba.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

La ausencia de embotellamientos fue una de las muestras más cabales de que muchos sanjuaninos eligieron quedarse en su casa, consejo que en Salud Pública machacan una y otra vez como una de las clave para escaparle al coronavirus. Aunque no faltaron los que salieron y obviaron las sugerencias oficiales, como mantener una distancia mínima de un metro y medio o 2 metros.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

Los pocos focos de concentración de gente estuvieron en el exterior de locales comerciales y bancos. Se vieron largas filas no por la cantidad de personas, sino por la separación entre ellas. En otras, fue como si nada pasara: celular en mano y bien pegadita a la de adelante.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

Una de las medidas que dio a conocer el gobernador Sergio Uñac es la restricción para transitar por la vía pública, que espera ser reglamentada para definir a ciencia cierta qué se puede hacer y qué no. Por lo pronto, en las primeras horas de la mañana, el Parque de Mayo estuvo prácticamente desolado. Apenas un puñado de personas caminando, sin los que suelen aprovechar el verde para hacer ejercicios intensos y estar en forma, y con los circuitos de salud directamente clausurados.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

Las prohibiciones alcanzan también a los hoteles, ya que desde el miércoles en la noche no podrán tomar nuevas reservas ni recibir huéspedes. En el Provincial y el Del Bono, el movimiento fue sólo de los que ya están alojados. “Quedaron los que ya estaban alojados y cuando se vayan, vamos a estar totalmente vacíos”, explicó Luis Tallara, vocero de la Cámara Hotelera y Gastronómica.

Hay algunos que ya se quedaron si huéspedes y uno puntual, Ángelus, sobre avenida España, que tiene dos porque está obligado. Son los extranjeros que Flagrancia dejó con prisión domiciliaria y en cuarentena, mientras investiga si efectivamente mintieron en la fecha de ingreso al país para zafar del aislamiento y poder conocer la provincia.

Las casas que elaboran comidas pueden funcionar únicamente con el sistema de delivery o entrega en la puerta del negocio. Algunos locales se acomodaron rápido a la nueva disposición y se las arreglaron para no parar, mientras que la mayoría de los restaurantes mantuvieron sus puertas cerradas.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

El gigante que concentra la mayor parte de la administración pública, está cada vez más vacío. Con guardias mínimas en todos los organismos y los ingresos vallados y con controles, el número de personal es muy reducido y la gente de a pie parece haber tomado conciencia de que no tiene que ir, al menos si se tratan de gestiones que pueden quedar para otra oportunidad o que se puedan hacer on line.

Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

El transporte público de pasajeros funcionó, tal cual la orden estatal, con frecuencias reducidas y eso ayudó a que las calles estuvieron mucho más despejadas que en días normales. En los colectivos se dio un antagonismo de acuerdo a la hora. Temprano, colectivos atestados de gente. A media mañana, cuando la demanda decae, el panorama se pareció más a la sugerencia de no exceder la capacidad y que los pasajeros viajen únicamente sentados.