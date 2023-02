Este jueves por la tarde, los vecinos de Calingasta se vieron nuevamente afectados por un intenso temporal de lluvia y granizo que provocó la bajada de una gran creciente que dejó incomunicados y sin servicio de energía eléctrica al pueblo de Barreal. Según las palabras del intendente Jorge Castañeda, unas 30 viviendas quedaron afectadas, mientras que hasta el momento tres familias debieron ser evacuadas. Por este motivo, buscarán declarar la zona de desastre.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente Jorge Castañeda informó que tras el relevamiento realizado hasta el momento por personal municipal afectó las viviendas de unas 30 familias. Sin embargo, 3 de ellas debieron ser evacuados hacia las casas de familiares y amigos por la creciente ocurrida en horas de la tarde-noche.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Según las palabras del jefe comunal, las viviendas que fueron más afectadas por el temporal son de material crudo y cocido. Por ello se retomaron las tareas de relevamiento en la mañana de este viernes, además de comenzar a trabajar en despeje de rutas y calles del departamento junto a Vialidad Nacional. “Hemos contado con el apoyo de empresas privadas que facilitaron maquinarias y camiones”, expresó.

Cabe destacar que el problema de las crecidas es histórico en Calingasta, incluso días atrás ya se había dado un episodio similar. "No es fácil la solución, hubo resistencia de que un canal dividiera el pueblo en dos, hay varias zonas donde no hay defensas para mitigar. Ayer lo que complicó sobre todo es que fueron 35 minutos de intensa lluvia no solo en el cerro sino también en el pueblo. Ha afectado también cultivos sin duda, esto también será evaluado este viernes desde el área de Producción", agregó.

Finalmente, Castañeda analizó que "debería ser urgente una declaración de emergencia municipal y provincial". Por este motivo, le planteará esta situación al gobernador Sergio Uñac, quien viajará hasta la zona afectada durante la jornada de este viernes. "Es una situación de desastre porque afecta todo el sistema, porque afecta la atención de salud ahora estamos limpiando accesos al hospital, también en los cultivos, bajas en las calles y rutas y desastre en las viviendas en particular", cerró.