Calvin Klein volvió a ser visto en público junto a su pareja, Kevin Baker, en una salida cotidiana que llamó la atención en el mundo del espectáculo. El diseñador de moda, de 83 años, y el modelo de 37 fueron fotografiados al salir del Gold’s Gym de Venice, en California, el lunes 26 de enero.

Las imágenes muestran a la pareja tras una sesión de entrenamiento, en una escena alejada de los grandes eventos y enfocada en una rutina diaria. Aunque suelen mantener su vida personal con bajo perfil, en esta ocasión fueron captados por fotógrafos durante la salida del gimnasio.

Klein y Baker hicieron su primera aparición pública juntos en 2016, cuando caminaron por la alfombra roja de la Gala de Otoño del American Ballet Theatre. Desde entonces, han optado por preservar su relación lejos del centro de la escena mediática, con apariciones esporádicas.

A casi una década de aquel debut público, las recientes fotos reflejan la continuidad del vínculo y un estilo de vida sencillo, marcado por actividades compartidas y lejos del glamour habitual del ambiente de la moda y el espectáculo.