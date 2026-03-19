En una nueva edición del programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, la licenciada Victoria Menin, nutricionista, abordó uno de los temas que más preocupa en la actualidad: el aumento del sobrepeso y la obesidad, y el crecimiento en el uso de inyecciones para bajar de peso.

Desde el inicio, la especialista dejó en claro una diferencia clave que muchas veces se confunde. “En realidad la diferencia es que el sobrepeso es la ganancia de peso corporal y la obesidad es la excesiva ganancia de peso corporal”, explicó. Aunque parezca una distinción menor, ambas condiciones tienen consecuencias importantes en la salud.

Menin remarcó que tanto el sobrepeso como la obesidad “traen aparejadas enfermedades crónicas como son por ejemplo la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia”. En ese sentido, advirtió que estas patologías pueden impactar de manera directa en la calidad de vida.

La profesional también subrayó un dato alarmante: “De las personas con diabetes tipo 2, 8 de cada 10 personas tienen algún grado de sobrepeso y obesidad”. Esto evidencia la fuerte relación entre estas condiciones y el desarrollo de enfermedades metabólicas.

Relación entre obesidad y diabetes

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la conexión entre la obesidad y la diabetes tipo 2. Según explicó Menin, el exceso de grasa abdominal obliga al organismo a trabajar más de lo normal. “El páncreas tiene que trabajar mucho más para generar más cantidad de insulina”, detalló.

Este esfuerzo adicional genera un problema conocido como resistencia a la insulina. “La glucosa no ingresa a la célula y esto genera una resistencia a la insulina que es bastante complejo”, indicó. Como resultado, el organismo pierde eficiencia para procesar el azúcar en sangre, lo que puede derivar en diabetes.

Además, la obesidad no solo afecta el metabolismo. También puede generar complicaciones osteoarticulares, apnea del sueño y un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. “Es bastante complejo”, resumió la nutricionista.

El auge de las inyecciones para bajar de peso

En los últimos años, el uso de medicamentos inyectables se popularizó como una alternativa para perder peso. Menin explicó que estos fármacos fueron desarrollados originalmente para tratar la diabetes tipo 2. “Se dieron cuenta en ese estudio que este medicamento provocaba descenso de colesterol, triglicéridos y ayudaba a que la glucosa ingrese a la célula”, señaló.

Sin embargo, también se observó que los pacientes bajaban de peso, lo que impulsó su uso en casos de obesidad. Estos tratamientos actúan sobre el apetito y la saciedad. “Es regulador del apetito, provoca más saciedad, es decir, la persona durante más tiempo se siente satisfecho”, explicó.

A pesar de sus beneficios, la especialista fue enfática en advertir sobre su uso indiscriminado. “Muchas veces se confunde y cualquier persona con un par de kilitos de más quiere utilizarla, y no puede ser así”, afirmó.

Además, indicó que estos medicamentos tienen efectos secundarios como náuseas, vómitos, cefaleas y trastornos digestivos, especialmente en los primeros meses. Por eso, insistió en que solo deben ser indicados por profesionales y en casos específicos: “Es recomendada en pacientes con obesidad, es decir, con un índice de masa corporal mayor a 30”.

Hábitos saludables como base

Para quienes tienen sobrepeso leve, Menin destacó que no es necesario recurrir a fármacos. En cambio, recomendó mejorar la alimentación y el estilo de vida. “La alimentación debe ser bien completa. Tiene que ser una alimentación hiperproteica”, indicó.

También resaltó la importancia de la hidratación y el consumo de fibra, además de evitar el sedentarismo. “Hacer actividad física que combine ejercicios localizados con ejercicios aeróbicos es fundamental”, afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje claro sobre la importancia de la consulta profesional. “Es muy importante no automedicarse, bajo ningún concepto”, advirtió. Y concluyó: “Con unos kilitos de más se puede mejorar la alimentación y hacer actividad física, sin recurrir a las inyecciones”.

La entrevista dejó en evidencia que, más allá de las tendencias actuales, el abordaje del sobrepeso y la obesidad sigue teniendo como base los hábitos saludables y el acompañamiento médico.