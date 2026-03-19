La noche del miércoles 18 de marzo, la Estación San Martín se transformó en un pequeño fragmento de la geografía iglesiana. Entre aromas a jarilla, texturas de lana tejida y sabores que remiten a la tierra, se realizó el lanzamiento oficial de "Mujeres de Montaña", una ruta turística integrada por 12 emprendedoras que no solo buscan mostrar sus productos, sino contar una historia de autonomía y colaboración.

Este proyecto comenzó a gestarse hace dos años bajo la alianza entre la Empresa Vicuña y la Municipalidad de Iglesia. Soledad Méndez, gerente de comunicaciones comunitarias de la empresa minera, explicó a DIARIO HUARPE que esta iniciativa es la materialización de un anhelo colectivo: "Ellas tenían un sueño que era crear una ruta y trabajar colaborativamente. Hoy traemos este pedacito de Iglesia a la Capital".

Un pasaporte a la experiencia locales

Méndez explicó que la propuesta no es una simple feria, sino un producto turístico estructurado. A través de la Fundación Cirí, las emprendedoras se capacitaron para trabajar en red, aprendiendo que la competencia se transforma en fortaleza cuando se actúa en conjunto. El sistema es dinámico: el visitante recibe un pasaporte que puede ir sellando en cada parada de la ruta, obteniendo beneficios a medida que descubre los locales en distritos como Las Flores, Rodeo y Tudcum.

"La ruta turística es un producto que ahora Iglesia tiene para ofrecer. Quien vaya al departamento va a poder descubrir lo que hay en esos locales; allí se respira Iglesia", destacó Méndez.

Las 12 emprendedoras

Las mujeres emprendedoras son familias que tienen un sustento económico y un sueño que están logrando, haciendo muchas cosas.

Lala García, de Rodeo, es propietaria de El Viejo Carretón, un hotel de campo con cabañas, habitaciones y restaurante para eventos. “Hace 26 años que abrimos el emprendimiento y esto representa una gran oportunidad. Es fantástico poder difundir y mostrar lo que es Iglesia y todo lo atractivo que tenemos”.

Silvia Álvarez, de Artesanías Mis Dos Estrellas, se dedica al tejido a telar criollo, dos agujas y crochet. Comenzó a los 13 años con la materia prima y luego incorporó producción industrial. “Es una buena oportunidad porque pudimos formar esta ruta que ayuda a que los turistas nos visiten y podamos mostrar lo que hacemos”.

Maggui Durán, emprendimiento de remis en Iglesia, comenzó en pandemia ofreciendo viajes especiales y luego por recomendación de boca en boca. “Para nosotros significa un montón. Nos hacemos conocer y podemos mostrar lo que cada una de nosotras hacemos en nuestro emprendimiento”.

Giselda Castillo, de Luly un local de gastronomía y panadería, ubicada en Rodeo, tiene su emprendimiento desde hace 14 años. “Es una posibilidad muy importante para darnos a conocer en otras partes de la provincia. Venimos preparándonos hace más de un año”.

Selma Poblete, de La Roca, un comedor de campo, es pequeño pero con gran energía para recibir a los turistas. Comenzó vendiendo casa por casa y hace 27 años que tiene un local. “Es un sueño para nosotras porque pudimos prepararnos y lo hemos esperado con mucho entusiasmo. Estábamos muy emocionadas, la hemos peleado y es un orgullo”.

Nancy Muñoz, de Arco Iris Tableta Iglesiana, lleva más de 20 años en gastronomía y panadería. Ofrece semita, pan casero, tortita ricoldo y empanada de manzana, pero lo tradicional es la tableta iglesiana, un producto auténtico de la zona con historia que se transmite de generación en generación. “Es un sustento económico y nos ayuda a seguir creciendo”.

Estela Carbajal, de Rincón de Sueños, trabaja en mosaicismo y reciclado con elementos naturales de la zona, además de sublimado y diseño gráfico. Comenzó hace 15 años con cotillón especializado. “Nos ayuda a tener más visibilidad”.

Rosa Silvia, de Delicias Tita, elabora tabletas de dulce de leche, alcayota y manzana. Comenzó hace más de 30 años con una receta tradicional. “Estamos contentas porque hemos aprendido muchísimo con todas las capacitaciones”.

Laura Aciar, de Atelier Las Flores Café, en Las Flores, comenzó hace dos años y considera que esta es una oportunidad para seguir creciendo.

Raquel, con su emprendimiento Más que un Objeto, ofrece un espacio dedicado a tejidos y costuras.

Carla, en Finca El Martillo, propone un lugar para comer y visitar en el departamento.

Gaby, de Gea Biocomética, desarrolla un emprendimiento de jabones artesanales.