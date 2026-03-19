El precio del pescado en San Juan muestra incrementos moderados en el final del 2025 e inicio del 2026, con variaciones que oscilan entre el 10% y el 15% según referentes del sector. A pocas semanas de Semana Santa, uno de los momentos de mayor consumo, las pescaderías anticipan ajustes leves impulsados por la demanda y los costos de la cadena productiva.

El comerciante Marcelo Gallerano, de Pescadería Gallerano, explicó que los aumentos responden a una actualización acumulada. “Los precios han tenido un incremento moderado debido a la inflación acumulada, con subas que rondan entre el 5% y el 10% en lo que fue el año 2025”, señaló a DIARIO HUARPE.

En la misma línea, anticipó posibles ajustes adicionales. “Es probable que tengamos un aumento de entre el 2% y el 3%, vinculado a las paritarias de los trabajadores de la industria pesquera y a la estacionalidad”, agregó.

Por su parte, Pepe Prividera, de Pescadería Prividera, indicó que en algunos casos los valores se mantuvieron estables tras el receso de verano. “Hemos iniciado el año con los mismos precios, aunque es habitual que en estas semanas comiencen a modificarse”, sostuvo.

Los precios actuales en mostrador

En cuanto a los valores, el filé de merluza continúa siendo el producto más elegido por los consumidores. “El filé de merluza fresco y sin espinas se ubica actualmente entre los $10.000 y los $11.000 por kilo”, detalló Gallerano.

Marcelo Gallerano. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Prividera coincidió con esos rangos y sumó otras referencias. “El filé de merluza ronda los $10.500, mientras que el filé de atún y el abadejo se encuentran en torno a los $12.500 el kilo”, precisó.

Otros productos presentan precios más elevados. “El congrio o abadejo puede alcanzar los $16.000, mientras que el salmón, al ser importado, se ubica entre los $33.000 y los $38.000”, explicó Gallerano.

Cuánto cuesta una comida típica

El costo de preparar platos tradicionales también refleja la suba general de precios. “Para una paella de cuatro a seis personas se necesitan aproximadamente 600 gramos de calamar y medio kilo de mariscos surtidos, lo que representa un gasto significativo”, indicó Gallerano.

En la misma línea, Prividera aportó su perspectiva comercial. “Los mariscos oscilan entre los $18.000 y los $24.000 el kilo, y una porción de paella preparada puede rondar los $12.000 para dos personas”, explicó.

Ventas estables y cambios en el consumo

Respecto al comportamiento del mercado, los comerciantes coinciden en que no hay grandes variaciones. “El nivel de ventas se mantiene estable, sin un crecimiento importante, aunque tampoco se registra una caída marcada”, afirmó Gallerano.

Prividera, en cambio, marcó una transformación en los hábitos de consumo. “La demanda vinculada a Semana Santa ya no es la misma que en años anteriores, ya que muchas tradiciones se han ido perdiendo”, sostuvo.

Pepe Prividera. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Ambos coincidieron en que el contexto económico influye en las decisiones de compra. “El pescado se mantiene competitivo frente a la carne vacuna, lo que podría favorecer una leve recuperación en la demanda”, señalaron desde el sector.

Expectativas para Semana Santa

De cara a Semana Santa, las proyecciones son moderadas, con un posible incremento en las ventas acompañado de subas acotadas en los precios. “No se esperan aumentos significativos, sino ajustes de entre el 2% y el 5% como máximo”, indicó Gallerano.

Prividera también recomendó anticiparse a las compras. “Lo más conveniente es adquirir el pescado con anticipación y conservarlo congelado, ya que puede mantenerse en buenas condiciones durante varios días”, concluyó.