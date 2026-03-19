Un tributo a Ricardo Arjona desembarca en San Juan con “Mujeres”

San Juan vivirá una noche especial dedicada a la música y la poesía con “Mujeres: El Concierto”, un espectáculo homenaje al reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. El show estará a cargo del intérprete Daniel Couchot, quien lleva más de dos décadas recorriendo el repertorio del artista.

La cita será el viernes 20 de marzo a las 21:30 en el Teatro Municipal de San Juan, donde el público podrá disfrutar de un recorrido por los grandes clásicos que marcaron a varias generaciones.

Un homenaje nacido del fanatismo

Daniel Couchot explicó que su vínculo con la obra de Arjona comenzó hace más de 20 años, a partir de una admiración personal que fue creciendo con el tiempo. Incluso, recordó haber tenido la oportunidad de compartir escenario con el artista en el Teatro Gran Rex, una experiencia que consolidó su camino dentro de este tipo de espectáculos. “Esto nace del amor por la música y la poesía de Arjona. No sé si es un tributo o un homenaje, simplemente es algo que sale del corazón”, señaló el intérprete.

El espectáculo propone una impronta “vintage”, con un repaso por los temas más emblemáticos del repertorio del cantautor. La idea, según Couchot, es volver a las canciones que definieron su estilo y que aún hoy mantienen vigencia entre sus seguidores.

Además, el show incluirá momentos de interacción con el público, permitiendo incluso la posibilidad de sumar canciones a pedido durante la noche.

Invitados y clima íntimo

El concierto contará con artistas invitados, entre ellos Paula, cantante sanjuanina que interpretará junto a Couchot el tema “Fuiste tú”, y Nasa Cot, quien participó en La Voz Argentina.

La propuesta apunta a generar un ambiente cercano, casi como “un living musical”, donde el público pueda conectarse con las letras y la esencia de las canciones.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 90 minutos y es apto para todo público. Las entradas anticipadas tienen un valor de $20.000, mientras que la entrada general será de $25.000.

Con una puesta centrada en la emoción y la cercanía, “Mujeres: El Concierto” se presenta como una oportunidad para revivir la obra de uno de los artistas más influyentes de la música en español.