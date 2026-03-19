Un joven de 18 años fue detenido este miércoles en el departamento Rivadavia tras un allanamiento en el barrio Sierras de Marquesado, donde la Policía secuestró cocaína fraccionada, armas y una importante suma de dinero.

En total fueron $226.000 más algunos dólares

El procedimiento fue realizado por personal de la UFI Genérica en el marco de una investigación por amenazas agravadas y lesiones, ocurridas el pasado 19 de febrero. Según la denuncia, el sospechoso de apellido Maza habría irrumpido en la vivienda de un vecino, donde lo golpeó en la cabeza con un arma de fuego y lo amenazó de muerte.

Con orden judicial en mano, los efectivos llegaron al domicilio, pero el joven intentó darse a la fuga por los fondos. En medio de la persecución, agredió a un oficial utilizando una escalera, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

al sujeto se le encontró una importante cantidad de envoltorios de cocaína lista para la venta, además de balanzas de precisión.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron 203 envoltorios de nailon con cocaína, con un peso total de 57 gramos, además de cogollos y un cigarrillo de marihuana. También incautaron $276.720 en moneda nacional y extranjera, junto a dos balanzas digitales presuntamente utilizadas para el fraccionamiento de la droga.

En el lugar fue hallados además una escopeta calibre 12 marca Saragueta, un arma blanca de fabricación casera, un caño con cuchillo atado tipo faca, una vaina servida calibre 9 milímetros y tres cartuchos, además de dos teléfonos celulares.

La escopeta calibre 12 marca Saragueta que estaba escondida en una herladera.

En el operativo intervino personal de Drogas Ilegales y la fiscal coordinadora Daniela Pringles, quien supervisa la investigación desde la UFI Genérica.

Por otro lado, tres hombres que se encontraban en la vivienda quedaron vinculados a contravenciones con intervención del Tercer Juzgado de Faltas. En tanto, el principal acusado fue trasladado a la Comisaría 38ª, donde permanece detenido a la espera de la audiencia de formalización.