La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente a Manuel Adorni por conflicto de intereses, argumentando que la consultora de su esposa Bettina Angeletti fue contratada por distintas empresas públicas como YPF, AySA, Banco Nación, Aerolíneas y la agencia recaudadora ARCA, mediante un sistema de triangulación espuria y poco trasnparente.

No es el primer indicio del uso de posiciones públicas para enriquecerse que complica a los Adorni. La consultora "+Be" de Angeletti tiene como cliente a una de las empresas que busca quedarse con la concesión por 25 de años del predio de Tecnópolis, una medida que depende de un organismo que controla Adorni. Según reveló una investigación del portal El Disenso, el Grupo Foggia, que pertenece a Mora Gorini, la mano derecha de Karina Milei, contrató a la esposa de Adorni, que supuestamente se dedica al “coaching ontológico”.

Ahora, la diputada Pagano presentó una denuncia penal contra Adorni que revela nuevas y más amplias maniobras de supuesta triangulación. Por un lado, llama la atención que el denominado grupo Datco, que tiene contratos con ARCA, AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas, Trenes Argentinos y Lotería Nacional, haya a su vez subcontratado a la firma "+Be" de la mujer de Adorni.

“Las empresas que mantienen vínculos comerciales con el entorno empresarial directo de un funcionario público que posee capacidad de decisión o influencia sobre organismos estatales podrían encontrarse en una situación susceptible de generar conflictos de interés", dice la denuncia respecto del nexo entre Adorni y los contratos de la consultora de su mujer con el grupo Foggia y el grupo Datco.

Pagano reveló en su denuncia que la consultora de Angeletti registra como clientes a otras empresas que mantienen vínculos contractuales significativos con organismos del Estado Nacional. Una de esas empresas es el mencionado Grupo Datco.

Las empresas que mantienen vínculos comerciales con el entorno empresarial directo de un funcionario público que posee capacidad de decisión o influencia sobre organismos estatales podrían encontrarse en una situación susceptible de generar conflictos de interés.

“La circunstancia de que una empresa con tan amplia y profunda penetración contractual en el sector público figure simultáneamente como cliente de la consultora propiedad de la cónyuge del Jefe de Gabinete de Ministros -funcionario que ejerce autoridad jerárquica sobre numerosos organismos de la Administración Pública Nacional- configura un cuadro de relaciones comerciales cruzadas entre la esfera pública y la esfera privada del funcionario que refuerza significativamente la hipótesis de un posible conflicto de interés estructural”, denunció Pagano.

En la denuncia, Pagano utiliza como argumentos los fundamentos de la causa Hotesur contra Cristina Fernández de Kirchner y equipara a la situación de Adorni en similares parámetros: “la operatoria descrita -consistente en la creación o utilización de una estructura empresarial privada vinculada al entorno familiar de un funcionario público, a través de la cual empresas que contratan con el Estado canalizan pagos bajo la apariencia de prestaciones comerciales legítimas- presenta similitudes estructurales con el mecanismo investigado en las causas penales conocidas como "Hotesur" y "Los Sauces" en las cuales la justicia federal investiga un esquema de presunto lavado de activos y asociación ilícita articulado a través de sociedades comerciales de titularidad familiar de ex funcionarios públicos”, dice la diputada que entró al Congreso en la lista de La Libertad Avanza.

La denuncia también revela el nexo de la familia Adorni con YPF, al mencionar que otro de los clientes de la consultora de Angeletti es National Shipping S.A., una empresa naviera argentina especializada en el transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos, controlada por la familia Virasoro.

“National Shipping S.A. se posiciona, según su propia información institucional, como la única empresa integral de transporte de hidrocarburos en todo el litoral y la costa atlántica de la República Argentina. De acuerdo con la información de público conocimiento, esta empresa ha sido durante las últimas dos décadas una de las principales contratistas navieras de YPF S.A.”, dice la denuncia. El propio Adorni es director de YPF por parte del Estado desde que asumió como jefe de gabinete.