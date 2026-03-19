El avance de la actividad minera en San Juan volvió a meterse de lleno en la discusión política. Esta vez, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, apuntó directamente contra sectores del peronismo local a los que acusó de intentar frenar proyectos por especulaciones políticas. Las declaraciones del funcionario se dieron en el programa Café de la Política, que se emite por HUARPE TV, donde cuestionó con dureza a dirigentes del PJ por su postura frente al desarrollo minero en la provincia.

“Empezamos a escuchar voces que sufren de amnesia y que lo único que buscan es poner palos en la rueda a un proceso minero que finalmente entra en terreno de concreciones. Parece que algunos se ponen nerviosos porque, aparentemente, este avance le resta posibilidades a futuro”, afirmó Fernández.

En esa línea, el ministro fue más allá y vinculó esas posiciones con una lógica de conveniencia electoral. “Hay sectores de la política, y particularmente del peronismo, que mantienen una mirada egoísta y personal. Buscan impedir que en San Juan las cosas sucedan de manera rápida y pretenden trabar el avance de la minería porque entienden que el impacto social positivo de estos proyectos podría beneficiarnos a nosotros”, sostuvo.

Las críticas del funcionario apuntan a un escenario en el que la minería vuelve a ganar protagonismo como motor económico de la provincia, en especial con proyectos que comienzan a mostrar avances concretos tras años de demoras.

En ese contexto, Fernández planteó que el debate no debería quedar atrapado en disputas políticas coyunturales, sino enfocarse en el desarrollo de la provincia. “La realidad es que a nuestra gestión la votará o no la gente en su momento, pero no podemos caer en el egoísmo de decir ‘no quiero que esto suceda ahora porque no estoy en el gobierno’. Esa actitud la juzgará la sociedad, como ya lo ha hecho anteriormente”, remarcó.

El ministro también puso como ejemplo lo ocurrido con el proyecto Hualilán, donde, según afirmó, hubo interferencias políticas que demoraron su puesta en marcha.

“Esto ocurrió claramente con el caso de Hualilán, donde la política ‘metió la cola’ y demoró el arranque de la actividad. Más allá del volumen del proyecto, existe una cuestión simbólica en el inicio de una mina de oro; se ve que a algunos les preocupó que, mientras en su gestión se cerraban minas en lugar de abrirse, en la gestión de Marcelo Orrego se lograra este hito. Por eso intentaron frenarlo”, señaló.

Las declaraciones de Fernández se dan en un momento clave para la actividad minera en San Juan, con proyectos que avanzan hacia etapas de definición y con un contexto nacional que busca incentivar inversiones en sectores estratégicos.

En paralelo, el posicionamiento del oficialismo provincial refuerza la idea de que la minería seguirá siendo uno de los ejes centrales del modelo productivo, mientras que la oposición plantea matices y cuestionamientos sobre el ritmo y las condiciones de ese desarrollo.

Así, el cruce político deja al descubierto no solo diferencias de visión sobre la actividad minera, sino también la disputa por el impacto político que puede tener su avance en el escenario electoral de la provincia.

Textuales

Gustavo Fernández / Ministro de Producción, Trabjo e Innovación