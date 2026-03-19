Con el fin del verano, muchas personas comienzan a notar los efectos del sol en la piel. Manchas, resequedad y signos de desgaste aparecen como consecuencia de la exposición prolongada, muchas veces sin los cuidados adecuados. En este contexto, en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, el especialista en cuidados de piel y maquillador Cristian Pezmo brindó recomendaciones clave para recuperar la salud cutánea.

“Lo primero que noto es el descuido”, afirmó de manera directa al describir lo que observa en sus consultas tras la temporada estival. Si bien aclaró que es entendible por el contexto de vacaciones, también remarcó que la exposición al sol, el cloro de las piscinas y el agua de mar generan un impacto importante.

Según explicó, el problema más frecuente en San Juan está relacionado con la aparición de manchas. “Lo primero que se está viendo son las manchas”, señaló, y agregó que esto se debe a la producción de melanina por la exposición solar. En una provincia con alta radiación y mucha actividad al aire libre, la situación se intensifica.

Manchas y daño acumulado

Pezmo advirtió que no solo el verano influye en el estado de la piel, sino también los hábitos cotidianos. “Hay mucho deportista al aire libre”, indicó, mencionando corredores y ciclistas que se exponen en horarios de alta radiación. Esto provoca un daño acumulativo que, con el tiempo, se vuelve visible.

En este sentido, recomendó no minimizar la aparición de manchas, especialmente en personas jóvenes. “Una persona de 30, 25 años que le empiezan a salir las manchas, está bueno consultar siempre”, explicó.

El primer paso, según el especialista, es acudir a un profesional. “Primero, hacer una consulta profesional”, insistió, destacando la importancia de un diagnóstico adecuado antes de iniciar cualquier tratamiento.

Además, remarcó un hábito fundamental: “No puede faltar la protección solar de uso diario”. Incluso señaló que muchas personas desconocen que no solo el sol daña la piel, sino también la exposición a pantallas. “La famosa luz azul también mancha mucho”, advirtió.

Rutina básica y cuidados esenciales

Más allá de tratamientos específicos, Pezmo insistió en que el cuidado de la piel comienza con hábitos simples y sostenidos en el tiempo. La hidratación, tanto interna como externa, ocupa un lugar central. “Es lo más importante”, aseguró.

También señaló que muchas personas no cuentan con una rutina básica. “Quiero armar una rutina y por ahí no tienen lo básico que es la hidratación”, comentó. En este sentido, recomendó comenzar con tres pilares: limpieza, hidratación y protección solar.

“La limpieza es lo fundamental”, explicó, al tiempo que aconsejó higienizar el rostro dos veces al día. A esto se suma el uso de protector solar por la mañana y un hidratante por la noche.

En cuanto al maquillaje, aclaró que no es necesario evitarlo, pero sí usarlo con moderación. “Hay que evitar el exceso de maquillaje”, indicó. Según explicó, una piel mal preparada puede generar el efecto contrario al buscado: “Si cargaste mucho producto, te puede envejecer el rostro”.

Por eso, insistió en que la clave está en preparar bien la piel antes de maquillarse. “Mientras menos producto uses, más lindo va a ser el resultado”, afirmó.

Además, recomendó optar por productos con protección solar incorporada, como bases o protectores con color, que hoy son tendencia por su practicidad.

Hábitos que marcan la diferencia

Finalmente, el especialista dejó un mensaje claro para quienes quieren empezar a cuidar su piel. “Nunca es tarde para empezar”, sostuvo, aunque recomendó hacerlo desde edades tempranas, idealmente a partir de los 25 años.

También destacó la importancia de la alimentación, la hidratación y el manejo del estrés, factores que influyen directamente en el aspecto de la piel. “El estrés y el cansancio se nota en una piel”, explicó.

De cara a los meses más fríos, adelantó que comienza la etapa ideal para tratamientos más profundos, como los peelings. Sin embargo, insistió en que todo proceso debe ser progresivo y supervisado.

“Es muy lindo verse saludable”, concluyó Pezmo, sintetizando el objetivo principal del cuidado de la piel: no solo mejorar la apariencia, sino también preservar la salud a largo plazo.