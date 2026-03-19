Según Indec, en San Juan bajó el desempleo, pero más ocupados buscan otro trabajo

Mientras a nivel nacional la desocupación subió al 7,5% en el cierre de 2025, el Gran San Juan mostró un comportamiento distinto. Según el informe oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el desempleo bajó, el empleo tuvo una leve mejora y la actividad se mantuvo sin cambios. Sin embargo, el nuevo informe "Mercado de Trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH)" también dejó otro dato central: aumentó con fuerza la cantidad de personas que, aun teniendo trabajo, salieron a buscar otro.

La diferencia con el promedio nacional es clara. De acuerdo con el relevamiento oficial del cuarto trimestre de 2025, la tasa de desocupación en el Gran San Juan fue de 2,7%, por debajo del 3,2% registrado en el mismo período de 2024. En términos absolutos, eso equivale a unas 7.000 personas desocupadas, frente a las 8.000 estimadas un año antes.

El dato se ubica además bastante por debajo del 7,5% nacional difundido por el organismo estadístico y marca que San Juan no acompañó la suba del desempleo observada en el cierre del año pasado en el conjunto de los 31 aglomerados urbanos.

Un mercado estable en cantidad

En la comparación interanual, la tasa de actividad del Gran San Juan se mantuvo en 45,7%. Esto significa que no hubo cambios relevantes en la proporción de personas que trabajan o buscan trabajo. A la vez, la tasa de empleo pasó de 44,2% a 44,5%, una suba leve pero suficiente para explicar la baja de la desocupación.

Llevado a cantidades, la población económicamente activa pasó de 254.000 a 256.000 personas entre fines de 2024 y fines de 2025. En paralelo, la cantidad de ocupados creció de 246.000 a 249.000 personas. Es decir, hubo más gente dentro del mercado laboral y también más personas con empleo.

Más ocupados, pero buscando otro trabajo

Pero el dato más interesante del informe no está en el desempleo, sino en la presión creciente dentro del propio mercado de trabajo. El Indec registró un fuerte aumento de los ocupados demandantes de empleo, es decir, personas que tienen una ocupación pero buscan otra. En el Gran San Juan ese indicador pasó de 17,2% a 21,8% en un año.

En cantidades, el salto también fue importante: de 44.000 a 56.000 personas. Se trata de 12.000 trabajadores más que, aun estando ocupados, salieron a buscar otra alternativa laboral. La lectura más prudente de ese dato es que el empleo se sostuvo, pero creció la necesidad de mejorar ingresos, sumar horas o encontrar una opción más conveniente.

La subocupación, en cambio, mostró estabilidad. La tasa pasó de 15,2% a 15,1%, mientras que en volumen se mantuvo en 39.000 personas en ambos períodos. Esto refuerza la idea de que el principal movimiento no estuvo en una caída del empleo, sino en una mayor presión sobre quienes ya están insertos en el mercado laboral.

Así, la radiografía que deja el informe Mercado de Trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) para el Gran San Juan es más matizada que la nacional. No hay un empeoramiento en el desempleo, sino una mejora leve en ese indicador. Pero al mismo tiempo aparece una señal que merece atención: creció de manera marcada la cantidad de ocupados que buscan otro trabajo.

En otras palabras, el mercado laboral sanjuanino mostró capacidad para sostener el empleo y mantener baja la desocupación, aunque con una tensión mayor en la calidad o en la suficiencia de los ingresos. El desafío hacia adelante no parece estar sólo en generar puestos de trabajo, sino también en consolidar condiciones laborales que reduzcan la necesidad de salir a buscar un complemento.

Ese es, precisamente, el dato más fino que dejó el Indec para San Juan en el cierre de 2025: menos desempleo que un año antes, pero más trabajadores ocupados en busca de otra oportunidad.