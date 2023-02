Camionero muerto en San Luis: los Ramos buscan salir adelante

Valeria no llora, suspira profundo, hilvana cada frase casi como si se tratara de una reflexión. Cuenta que su hijo Gonzalo "está mejor", que ya le dijo que su padre murió tras el vuelco del camión en el que iban. Además, cuenta que mientras cuida a su hijo internado en San Luis piensa en como hará para sostener a su familia, "ya empecé a averiguar por algún trabajo", asegura.

Esta es parte del diálogo que DIARIO HUARPE mantuvo con Valeria Cornie, la esposa del camionero Antonio Ramos de 47 años quien murió tras el vuelco del camión que manejaba por una ruta de San Luis.

Desde el hospital Perón de San Luis, Valeria contó que tras el vuelco que ocurrió en el kilómetro 728 de la autopista Serranías Puntanas, a la altura de la localidad de Fraga, su hijo de 19 años quedó internado primer en la Terapia Intensiva, pero su mejoría permitió trasladarlo a otra habitación común.

"En un primer momento, estuvo delicado, es que se dio un golpe muy fuerte en la cabeza y el cuello, por eso lo tenían en Terapia, pero con el paso de las horas fue mejorando y le fueron sacando los cables y las conexiones y lo cambiaron de habitación. Ahora solo le queda el cuello ortopédico porque parece que tiene una lesión esa zona. Aún falta que le hagan más estudios", contó la mujer.

Hace ya unas horas que Valeria tuvo que decirle a su hijo que Antonio, su padre, murió. "Fue muy difícil, yo tenía miedo, pero la psicóloga me enseñó como era mejor hacerlo, yo sabía que era urgente decirle la verdad, pero no sabía cómo contarle. Ahora que ya lo sabe está muy triste, pero es consciente de lo que les pasó", aseguró Valeria.

Ante la pregunta de cómo fue el vuelco que le costó la vida a su marido, Valeria contó que su hijo Gonzalo le dijo que "no recuerda nada" del vuelco del camión en el que iban trasladando una gran cantidad de rollos de papel film que terminó totalmente volcado en medio de una copiosa lluvia.

Mientras Valeria sigue de cerca la evolución de su hijo de forma paralela está pensando en cómo hará para sacar a su familia adelante. Cuando se enteró del vuelco en el que murió su marido, salió de inmediato a San Luis y dejó en su casa de Las Chacritas en 9 de Julio a sus hijas de 18, 22 y 24 años.

La mujer contó que "los vecinos y la gente en general fueron muy solidarios y los ayudaron con diferentes donaciones que los ayudaron a afrontar los gastos de estos días. "Mis hijos ya son niños, pero con los ingresos que ellos puedan tener no nos alcanza, tengo que salir a trabajar, yo hasta ahora hacía algunas horas como empleada doméstica, pero ese dinero ya no me va a alcanzar", contó la mujer quien ya comenzó a averiguar por algún trabajo más estable.

Antes de terminar, la mujer contó que ya sepultaron a Antonio, yo no pude estar porque tenía que cuidar a mi Gonzalo, ni él ni yo pudimos despedirnos", concluyó Valeria quien espera que dentro de poco los médicos le permitan viajar con hijo a San Juan, para estar en su casa en familia.