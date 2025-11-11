En el marco del último acuerdo salarial, los choferes de camiones reciben una actualización en noviembre del 1%, sobre un total de 6,3% que comenzó a aplicarse en septiembre y finaliza en febrero del año próximo.

El acuerdo aprobado por la Secretaría de Trabajo y homologado por el ministerio de Capital Humano estableció además el pago de un bono no remunerativo de 25.000 pesos que se liquidó en septiembre y una asignación extraordinaria de $840.000 en cuatro cuotas desde enero.

Publicidad

Cómo fue el acuerdo paritario

El acta fue firmada por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios que encabeza Hugo Moyano y los representantes de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac).

Los incrementos salariales se dividieron de la siguiente manera:

1,2% en septiembre.

1,1% en octubre.

1% en noviembre.

1% en diciembre.

1% en enero de 2026.

1% en febrero.

Cómo quedaron los salarios básicos según la categoría

Chofer de 1ª categoría: $833.801,99

Chofer de 2ª categoría: $818.943,31

Chofer de 3ª categoría: $804.069,60

Chofer de grúa hasta 10 t: $848.666,90

Chofer de grúa de más de 300 t: $1.519.810,77

Encargado: $783.656,19

Oficial completo de taller: $880.517,17

Administrativo de 1ª categoría: $829.743,42

Administrativo de 4ª categoría: $754.231,12

Como de costumbre, a estas sumas se deben agregar asignaciones como viáticos, presentismo y, en algunas ramas, kilómetros recorridos. De esta forma, el salario de un camionero que recién ingresa está en unos $830.000, mientras que un operador de grúa pesada ronda $1.500.000.

Publicidad

En cuanto a los adicionales, el gremio y camioneros y las cámaras empresariales establecieron las siguientes mejoras:

Antigüedad: 1% por año trabajado (tope del 30%)

Vacaciones: $18.958,61 por día.

Chofer de bitren: $524.448,89 mensuales

Viático por kilómetro: $64,93

Viático por permanencia (larga distancia): $43.827,07

Por último, las partes acordaron mantener el aporte patronal adicional destinado a Oschoca, que es de $20.000 mensuales entre septiembre y noviembre y de $22.000 mensuales entre diciembre y febrero de 2026.

Publicidad

Fuente: Iprofesional