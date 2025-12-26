Desde su lanzamiento el 19 de diciembre, la cinta de ciencia ficción coreana "El gran diluvio" se convirtió en el fenómeno global más visto de Netflix. El filme ofrece una propuesta de acción y drama apocalíptico que sumerge al espectador en un clima opresivo desde el inicio.

La historia transcurre en lo que parece ser el último día de la Tierra, enfocando una batalla desesperada dentro de un apartamento inundado que se transforma en la esperanza final de la humanidad.

Esta producción no se limita al espectáculo visual, sino que explora el choque entre la moral y la supervivencia bajo un trasfondo social contundente. El elenco principal está conformado por Kim Da-mi, Park Hae-soo, Kwon Eun-sung, Yuna y Kim Min-Gwi, quienes interpretan a personajes enfrentados a decisiones límite en un entorno donde la amenaza del agua funciona como el motor del conflicto.

Gracias a su tensión constante, la película ha generado una gran conversación y escaló rápidamente hasta la cima de lo más elegido por los usuarios de la plataforma.