Algunos saltan la cuerda, otros largan golpes de puño al aire o a la bolsa al tiempo que se desplazan dentro de un cuadrilatero, mientras el resto regresa de trotar fuera del predio de la Unión Vecinal del barrio Santo Domingo. Así viven el entrenamiento de boxeo los deportistas que tiene la escuela de don Víctor Echegaray, un prócer que dejó a la provincia en lo más alto en la historia del deporte argentino. En un costado están Jonatán y Araceli, dos de los tres boxeadores amateur que buscaran quedarse con los títulos sanjuaninos este viernes, entrenando junto al profe Claudio Pereyra. Unos metros más atrás se lo observa pensante, analizando cada movimiento al excampeón argentino.

Todos se encuentran en la recta final para lo que será una noche de combate que se llevará a cabo en Campo Afuera, Albardón, este próximo 2 de septiembre. Allí se vivirá una apasionante velada boxística, donde la escuela de boxeo Echegaray/Pereyra desea marcar una leyenda dentro del ambiente amateur.

El tanque Mercado disputará su última pelea en condición de amateur. Imagen DIARIO HUARPE.

Jonatán “el tanque” Mercado es un referente dentro de la escuela de don Víctor Echegaray y siente un orgullo especial cada vez que los más pequeños lo saludan y lo miran atentamente mientras realiza su entrenamiento. Es uno de los púgiles que sueña con poder quedarse con el título pesado del boxeo amateur sanjuanino en el departamento Albardón. “Estoy más preparado que nunca porque trabajo con entrenadores que laburan en un nivel extremadamente bueno”, afirmó al presentarse ante DIARIO HUARPE.

Mercado tiene 33 años, pero inició en el boxeo desde los 16, siempre en la categoría peso pesado. Actualmente, cuenta con un récord de 16 peleas amateur, 13 triunfos, 4 de ellas por K.O. y tan solo tres derrotas. “El boxeo me dio muchas satisfacciones en lo individual y también en lo familiar, soy un orgullo para ellos”, agregó. Según sus palabras, esta actividad le permitió alejarse de algunas cosas malas que tiene la vida, como adicciones o situaciones feas de la calle.

Este combate será muy especial para Joni, porque será el último como amateur, ya que el siguiente paso es mudarse al boxeo profesional. “Estamos muy afilados en búsqueda del título sanjuanino porque vamos a cerrar una etapa amateur para saltar al profesionalismo. Estamos muy expectantes, sueño con ser campeón argentino en mi futuro como profesional”, destacó.

Mercado "guantea" con el profe Pereyra bajo la atenta mirada del excampeón argentino, Víctor Echegaray. Imagen DIARIO HUARPE.

Por otro lado, otra de las boxeadoras que dirá presente en la velada de Campo Afuera, será Araceli Vergara, quien solo tiene 18 años y ya tiene la posibilidad de pelear por un título sanjuanino amateur.

“Siempre me gustó el boxeo y es algo que estuvo presente en mi familia porque mi tío combatía. Arranqué en el año 2018 cuando estaba atravesando un pozo depresivo y eso me ayudó a salir. El boxeo me sacó de la depresión dos veces y es lo que me mantiene en pie”, señaló Araceli. Según su testimonio, tuvo depresión a raíz de haber perdido a su abuela cuando tenía 15 años de edad y después volvió a caer porque le tocó perder un embarazo a los 17.

A días de pelear por el título sanjuanino, la joven pugilista indicó que se siente bastante feliz, nerviosa, pero con tranquilidad. “Venimos entrenando bien, creo que estamos haciendo una buena preparación para lo que se viene. La noche de la pelea me van a acompañar mis dos angelitos, mi abuela y mi hijo”, amplió.

Al ser consultada por los prejuicios que debió enfrentar por elegir esta actividad, Araceli dijo que la llegada al boxeo fue natural para ella, pero que debió escuchar algún comentario malicioso. “Me han llegado a decir que es un deporte de hombres o que las mujeres estamos para otro tipo de actividades. Hay gente que no te conoce, pero prejuzga porque elegiste hacer esta actividad. De hecho intenté hacer otros deportes, pero me quedo siempre con el boxeo”, indicó.

Respecto a su futuro, Araceli manifestó que desea poder pelear de manera profesional por el título mundial. En ese contexto, es consciente de que necesitará de mucha constancia y preparación para poder cumplir su gran deseo a largo plazo. “Es mucha disciplina y sacrificio lo que se necesita, pero sé que si me mantengo firme como estoy en mi rutina de entrenamiento, lo voy a poder lograr”, anheló.

Araceli Vergara buscará quedarse con el título sanjuanino amateur en la velada boxística de Campo Afuera. Imagen DIARIO HUARPE.

La escuela de box como espacio de contención

La escuela de Don Víctor Echegaray que funciona en las instalaciones de la Unión Vecinal barrio Santo Domingo diariamente recibe a casi 80 personas, entre niños, adolescentes y algunos adultos, que entrenan boxeo de forma recreativa o competitiva. También aquellos que eligen entrenar de manera recreativa, lo hacen porque la gimnasia mental que otorga el boxeo es muy útil y completa. Sin embargo, esta no es la única función, ya que cuentan con copa de leche para el desayuno y la merienda de muchos pequeños que no viven en el mejor ámbito.

La colo Vergara entrena bajo la supervisación del profe Claudio Pereyra. Imagen DIARIO HUARPE.

“Nuestro objetivo es que los chicos puedan cumplir sus desafíos no solo deportivos, sino también personales, rescatar de la calle a los que viven en un contexto poco agradable para que se entrenen acá y no estén expuestos en el exterior. Contamos con médicos, psicólogos y nutricionistas que hacen un seguimiento de ellos. Tenemos chicos con situación de calle que no pueden pagar cuotas o vienen varios hermanitos”, relató la profe Rita Pelayes, quien junto al profe Claudio, son los encargados de entrenar de lunes a viernes, durante todo el día.

“El boxeo es amor, unión y una familia que se encuentra más allá del deporte y abarca muchas cosas buenas”, dijo una de las encargadas de entrenar y contener a los chicos y chicas que realizan boxeo en las instalaciones ubicadas en el departamento chimbero. Por último, volvió a realizar la invitación para la velada del 2 de septiembre en Campo Afuera, donde además de Mercado y Vergara, habrá otro boxeador sanjuanino que disputará otro título, se trata de Maico Valenzuela, quien suele entrenar aquí y en La Rioja.