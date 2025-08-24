La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) avanza con el análisis de los elementos secuestrados en más de 10 allanamientos realizados en los últimos días. La investigación se inició a partir de los audios de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en los que denunciaba supuestas maniobras irregulares y una recaudación ilegal vinculada a la compra y venta de medicamentos.

Los procedimientos fueron autorizados por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi. En ellos, la Policía de la Ciudad incautó teléfonos celulares, documentación y sobres con dinero que habrían pertenecido a los sospechosos. El material ahora será peritado para determinar si existió un delito y, en particular, si hubo acuerdos entre funcionarios y la droguería Suizo Argentina.

Uno de los puntos centrales será el desbloqueo de los celulares de los involucrados. Hasta el momento, solo el exfuncionario Daniel Garbellini accedió a entregar la clave de su dispositivo. En cambio, los teléfonos de Spagnuolo y de Emmanuel Kovalivker, accionista de Suizo Argentina, permanecen inaccesibles. A Spagnuolo le secuestraron dos aparatos en Pilar, mientras que Kovalivker fue interceptado en Nordelta con 266 mil dólares, siete millones de pesos y su pasaporte.

Además de los dispositivos electrónicos, la Justicia también analizará la documentación secuestrada tanto en la sede de la ANDIS como en domicilios particulares de los sospechosos. Los investigadores intentarán establecer si existieron acuerdos irregulares para favorecer a la droguería en contrataciones públicas o para que la empresa exigiera sobornos a proveedores.

Por ahora no hay imputados ni citaciones a declarar, ya que la causa aún no tiene carátula definida. La fiscalía analiza si Spagnuolo podría ser considerado testigo o encubridor, mientras que la situación de los demás sospechosos también dependerá de los resultados de las pericias.

En paralelo, continúa la búsqueda de Jonathan Kovalivker, presidente de Suizo Argentina, cuyo domicilio figuraba en la lista de allanamientos pero no fue encontrado en el lugar. La participación accionaria de la familia Kovalivker en la empresa es mayoritaria y, según la información oficial, mantiene vínculos con dirigentes políticos de peso.

La investigación se encuentra en etapa preliminar y el avance dependerá de la apertura de los celulares y del análisis de la documentación secuestrada. Con esos elementos, la Justicia definirá la carátula de la causa y evaluará la posibilidad de llamar a indagatoria a los implicados.