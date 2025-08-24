Efectivos de la Subcomisaría Buenaventura Luna intervinieron en el barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, tras detectar que una persona había cortado un poste de energía eléctrica en la vía pública con una motosierra. El elemento fue hallado en un domicilio colindante al lugar del hecho.

Una vecina del barrio informó a los efectivos que su hijo, de 21 años, había realizado el corte del poste porque, según su relato, se encontraba en riesgo de caer. La mujer explicó que la acción fue una decisión personal del joven y no contó con autorización oficial.

Publicidad

En paralelo, otra persona de 19 años entregó voluntariamente un soporte metálico que se utiliza habitualmente para luminarias públicas. Ambos elementos fueron secuestrados para determinar su procedencia y resguardar la evidencia.

La Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Contra la Propiedad tomó intervención en el caso y ordenó la vinculación momentánea de los jóvenes involucrados. Tras constatar que ninguno de ellos presentaba antecedentes penales, recuperaron la libertad.

Publicidad

El poste de iluminación y el soporte metálico quedaron a disposición de la Unidad de Orden Público. La Justicia deberá establecer si los bienes corresponden al municipio o a un particular, a fin de definir la presentación de la denuncia correspondiente.