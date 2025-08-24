Este sábado 23 de agosto de 2025, alrededor de las 08 horas, se registró un robo en la Escuela Carlos M. de Alvear, ubicada en calles Magallanes y José María Paz, en el barrio San Damián del departamento Rawson. El hecho fue detectado cuando un guardia de seguridad privada advirtió la presencia de un individuo ajeno al establecimiento que estaba sustrayendo elementos.

Tras el aviso, personal policial de la Subcomisaría Buenaventura Luna se presentó en el lugar. Al notar la presencia de los efectivos, el sujeto huyó corriendo y saltando paredes, lo que impidió su aprehensión inmediata.

Durante la inspección del predio escolar, en el sector del patio de juegos, se encontraron cinco reflectores tipo LED de 100 vatios color negro y un rollo de cable tipo protodur color morado de 11,05 metros. Los elementos estaban abandonados, presuntamente por el mismo autor en el intento de fuga.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Contra la Propiedad intervino en el caso y dispuso el secuestro de los objetos hallados, que posteriormente fueron restituidos a las autoridades del colegio una vez recibida la denuncia correspondiente.

La investigación continuará a cargo de la fiscalía interviniente para determinar la identidad del responsable y esclarecer el hecho.