El Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de San Juan realizó la refacción y ampliación de la Comisaría Nº 21 de Jáchal. Este proyecto ya exhibe un progreso prácticamente terminado, con un avance que supera el 90%. El propósito principal es modernizar la institución policial y añadir nueva infraestructura para la Departamental 4.

La intervención, pensada para la modernización de las instalaciones y la mejora del servicio, ya completó su primera fase. El edificio de la Departamental 4 se encuentra terminado, funcionando como un centro de referencia importante para los departamentos más alejados.

Publicidad

En paralelo, se está llevando a cabo una recuperación integral de la sede policial. Los trabajos más destacados incluyen la construcción de una nueva oficina para la Unidad Fiscal de Instrucción, la renovación completa de los calabozos y la adaptación de accesos para personas con discapacidad, que ahora disponen de un montacargas.

Las labores en curso se concentran en la instalación de estructuras metálicas en las áreas de acceso y galerías, que garantizan circulación y resguardo. Además, se colocó materia prima de aluminio y metálica para optimizar la iluminación, la ventilación y la seguridad del recinto. Se realizaron también reparaciones generales tanto en el interior como en el exterior del cuartel.

Publicidad

Además, se concretó la reparación de muros, el cambio de pisos y la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias. También se adaptaron los dormitorios, que ahora contarán con sanitarios diferenciados.