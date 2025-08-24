Este 24 de agosto se cumplen 112 años del primer Superclásico oficial, un evento que marcó el nacimiento de la rivalidad más célebre del fútbol argentino en la máxima categoría entre River y Boca. El choque, que enfrentó a dos equipos originarios del mismo barrio porteño de La Boca , se disputó en 1913 en un contexto singular.

Un detalle poco conocido es que este histórico duelo no se llevó a cabo en la casa de River Plate, que en ese entonces le tocaba ser el anfitrión. Apenas unos meses antes, en marzo de 1913, un violento ciclón había azotado la zona sur de la ciudad, dejando devastada por completo las instalaciones de la institución "millonaria" en la Dársena Sur. Esta circunstancia forzó al club a buscar una sede alternativa, hallándola en el viejo estadio de Racing Club en Avellaneda.

El partido, válido por el torneo de Primera División , se celebró ante aproximadamente siete mil espectadores y culminó con un triunfo de River por 2 a 1. Los tantos para el cuadro vencedor fueron obra de Cándido García y Antonio Ameal Pereyra, mientras que Marcos Mayer marcó el descuento para el Xeneize.

El acontecimiento no solo fue relevante por su resultado, sino también por la intensidad que demostró. La confrontación en la cancha fue tal que, tras uno de los goles, se desató una pelea entre los jugadores que incluso se extendió a las tribunas. El árbitro tuvo que expulsar a Ameal Pereyra de River, lo que resultó en un final con diez futbolistas por lado. Este suceso temprano fue un antes y un después de la vehemencia que caracterizaría a los siguientes enfrentamientos.