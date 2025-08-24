El concurso para designar al nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan tiene 35 inscriptos en total. El puesto quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani, una figura central en el sistema judicial sanjuanino al concentrar la conducción de la política criminal y la investigación de los delitos en la provincia. Tras los primeros 27 nombres que dio a conocer DIARIO HUARPE, antes del cierre de la convocatoria se postularon ocho profesionales más. Quiénes son cada uno.

Lista final de postulantes

Cámpora, Javier Galante, Claudia Polizzoto, Andrea Nasser, Usair Castro, Fernando Saffe Specia, Marcelo Arancibia, Leonardo Salinas, Marcelo Maldonado de Álvarez, Celia Baigorrí, Guillermo Rodríguez del Cid, Horacio Micheltorena, Francisco Rouden Dávila, Graciela Tettamanti, Adriana Moine, Ricardo Correa, Benedicto Salica, Claudia Senatore, Matías Ferrón, Leticia Blejman, Maximiliano Rahme, Fernando López, Gustavo Roca, Renato Domínguez, Mariano Romarion, Laura Achem, Ignacio Galvani, Daniel Wehner Leonardo Ariel Iglesias Galante Raúl Jose Branca Virginia Andrea Lozano Rolando Anibal Mallea Jose Eduardo Yanardi Atilio Sebastian Bacil Riveros Jorge Mauricio Riveros Gabriel Adrián

Entre los que más resuenan está el juez laboral, Guillermo Baigorrí. Cuenta con una extensa trayectoria política dentro del basualdismo: fue diputado nacional entre 2003 y 2007, electo senador en 2011 —cargo al que renunció, al igual que Adriana Marino, para que asumiera Roberto Basualdo— y también estuvo al frente de la cartera de Producción y Trabajo.

Los otros jueces que se anotaron son: la jueza de garantías, Celia Maldonado de Álvarez; los jueces de impugnación Benedicto Correa, Maximiliano Blejman y Renato Roca y el juez de Flagrancia Ricardo Moine. También se postuló la jueza del fuero Contencioso Administrativo, Adriana Tettamantti.

Entre los fiscales que se inscribieron para suceder a quién era su jefe están: el fiscal de Cámara y quien ahora subroga el cargo de Quattropani, Daniel Galvani; los fiscales coordinadores de diferentes UFI, como Francisco Micheltorena (Delitos Especiales) e Ignacio Achem (Genérica), este último hermano del actual secretario de la Gobernación Emilio Achem; los fiscales Raúl Iglesias (Anivi) y Virginia Branca (Flagrancia); los fiscales Claudia Yanina Galante, Atilio Yanardi y Leonardo Arancibia, hermano del ex candidato a gobernador Marcelo Arancibia. Se sumó el ex coordinador de la unidad fiscal Delitos Especiales y ahora encargado de la Unidad de Soluciones Alternativas, Adrián Riveros.

En esta lista resalta además la inscripción de la fiscal Claudia Sálica, quien tiene 20 años de experiencia en el ámbito de la fiscalía penal con perfeccionamiento en ciencias penales, violencia de género y políticas públicas. En este sentido hay que decir que es la única de las anotadas en coordinar tres unidades fiscales: Cavig, Ufusim y Propiedades.

También se anotó la asesora de Menores Laura Romarión, quien supo ser directora del Registro Civil y actualmente es presidenta del Consejo de Fiscales y Asesorías (Confias) San Juan.

Además se postularon los fiscales relatores Fernando Rahme y Rolando Lozano, que trabajaron codo a codo con Eduardo Quattropani en coordinación de las UFI

Entre los abogados reconocidos del ambiente penalista y de Tribunales están los nombres de Fernando Castro, Nasser Uzair, Horacio Rodríguez del Cid y el defensor oficial Marcelo Salinas.

Los otros anotados son Javier Cámpora, Andrea Polizzotto, Marcelo Specia Saffe, Graciela Rouden Dávila, el coordinador administrativo del Sistema Acusatorio Matías Senatore, Leticia Ferrón, Gustavo López, Leonardo Wehner, Jorge Bacil, José Eduardo Mallea, y el concejal de Capital, Mariano Domínguez.