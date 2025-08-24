La Municipalidad de Caucete inauguró nuevas luminarias LED en el barrio Justo Castro IV, en un acto encabezado por la intendenta Romina Rosas. El evento se realizó en el sector sur del barrio y reunió a vecinos, autoridades municipales y dirigentes políticos. La intervención consistió en el recambio de 65 luminarias de 100 watts sobre las calles principales y la instalación de cuatro farolas en el espacio verde comunitario.

En su mensaje, la jefa comunal subrayó la importancia de la participación de los vecinos en cada obra pública, al señalar que las mejoras responden a un reclamo histórico de la comunidad. También agradeció a la referente barrial Maite Romero por su acompañamiento y destacó que el nuevo alumbrado no sólo renueva la imagen urbana, sino que también contribuye a una mayor seguridad en la zona.

El acto contó con la presencia del diputado departamental Emilio Escudero, el presidente del Concejo Deliberante José Luis Giménez, concejales y funcionarios municipales. También estuvo presente el exintendente de San Martín, Cristian Andino, a quien Rosas calificó como un dirigente que acompaña los procesos de gestión local.

El secretario de Obras de Caucete, Juan José “Cale” Escobar, repasó los avances alcanzados en el barrio y remarcó que la intervención fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre la comuna y la Unión Vecinal. La intendenta resaltó además que la obra se concretó con recursos propios del municipio, en un contexto de limitaciones económicas.

Con esta inauguración, el barrio Justo Castro IV se suma al plan de recambio de luminarias a tecnología LED que impulsa la gestión municipal en distintos puntos del departamento. La iniciativa apunta a mejorar la infraestructura urbana, optimizar el consumo energético y favorecer la vida comunitaria en los espacios públicos.

La jornada concluyó con un mensaje de Rosas que incluyó la proyección de nuevas acciones para el barrio, entre ellas tareas de mantenimiento, limpieza y actividades comunitarias, como la organización del festejo del Día del Niño junto a los vecinos.