En 2025, la industria global del cannabis alcanzó cifras récord, consolidándose como un sector en plena expansión con un valor estimado en torno a US$50.000 millones. Este crecimiento responde a una combinación de innovaciones en productos, cambios regulatorios y una integración cada vez mayor con los mercados de salud y consumo masivo.

Según el informe Cannabis Market Size, Share & Industry Growth Report 2030 de Mordor Intelligence, el mercado legal del cannabis alcanzará un valor de US$44.600 millones en 2025, reflejando la madurez de una industria que hace apenas una década operaba casi en la informalidad. Por otro lado, Research Nester presenta una proyección más optimista, estimando que el mercado global llegará a US$57.360 millones en 2025 y se expandirá a US$66.860 millones en 2026, con un crecimiento interanual del 16,5%.

Este crecimiento no solo evidencia una mayor demanda, sino también una transformación estructural del sector. La industria del cannabis ha dejado de centrarse exclusivamente en la producción de flores secas para diversificarse hacia productos con mayor valor agregado, como medicamentos, aplicaciones para el bienestar, cannabinoides específicos y bebidas infusionadas.

La integración de la industria con cadenas productivas más amplias abarca ahora la investigación científica, el desarrollo farmacéutico, la innovación tecnológica y la participación de grandes compañías de bienes de consumo. Mordor Intelligence proyecta que el mercado superará los US$102.000 millones hacia 2030, impulsado por una tasa de crecimiento anual compuesta del 18% entre 2025 y 2030.

Research Nester también anticipa un crecimiento sostenido más allá de 2026, con una tasa anual compuesta superior al 18% hasta 2035, lo que podría llevar al mercado global a superar los US$310.000 millones en poco más de una década. Este escenario posiciona al cannabis como uno de los sectores con mayor potencial de expansión a nivel mundial.

Sin embargo, el informe de Research Nester advierte que el desarrollo pleno de la industria enfrenta desafíos importantes, principalmente en materia regulatoria. Las normativas siguen siendo estrictas y fragmentadas, tanto entre países como dentro de regiones de un mismo país, lo que genera costos adicionales y limita las estrategias de expansión de las empresas.

Además, persisten preocupaciones sobre los posibles efectos adversos del consumo, manteniendo abierto el debate en salud pública y exigiendo a los reguladores avanzar con cautela para evitar consecuencias contraproducentes.

América del Norte y Europa lideran el avance regulatorio que impulsa el crecimiento. Estados Unidos y Canadá concentran más del 65% de los ingresos globales del sector. En Estados Unidos, la legalización a nivel estatal y las discusiones sobre la reclasificación federal anticipan un contexto más favorable para las empresas, con menores cargas fiscales y mejor acceso al sistema financiero.

Canadá, aunque enfrenta retos como la sobreoferta y presión sobre precios, mantiene su posición como uno de los mercados más desarrollados y regulados. Europa, con Alemania a la cabeza, se consolida como el segundo gran polo de expansión, gracias a la ampliación del marco legal para el cannabis medicinal y el aumento significativo de pacientes.

Asia-Pacífico es la región con mayor crecimiento relativo proyectado hasta 2030, con países como Tailandia, Australia y Corea del Sur avanzando en programas de cannabis medicinal que abren nuevas oportunidades de negocio. Por su parte, África, Medio Oriente y América del Sur comienzan a posicionarse como proveedores estratégicos en cultivo y exportación para fines medicinales e industriales.

El consumo también se está transformando: aunque las flores siguen representando cerca del 38% del valor total, su predominancia se reduce frente al auge de bebidas infusionadas, alimentos con cannabis, productos de bienestar y nutracéuticos, que aprovechan la aceptación creciente del cannabidiol y otros compuestos no psicoactivos.

El interés en cannabinoides menores como el CBG o el CBN, que ofrecen nuevas posibilidades terapéuticas y comerciales, refleja la sofisticación creciente de la demanda y el avance científico aplicado al cannabis.

Ester Aso, investigadora de la Fundación Canna, destaca que la industria “vislumbra un mercado potencial enorme, valorado en miles de millones de dólares. Algunas estimaciones sitúan la tasa de crecimiento en un 16% anual para los próximos años, de modo que para fin de 2025 este negocio podría generar ventas comparables a la facturación actual de un gigante como Inditex”.

Además, la industria explora aplicaciones del cannabis más allá del uso terapéutico o recreacional, incluyendo la fabricación de textiles, materiales de construcción, cosméticos, abonos y alimentos para animales, así como productos para alimentación humana. Grandes compañías como Walmart y Coca Cola han evaluado el desarrollo de productos ligados al cannabis.