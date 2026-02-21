Fuerzas militares de Estados Unidos realizaron el viernes un ataque letal contra una embarcación en el océano Pacífico oriental que, según la inteligencia del Comando Sur (SOUTHCOM), transitaba por “rutas conocidas de narcotráfico” y participaba en operaciones de tráfico ilícito. El ataque, descrito como un “impacto cinético letal”, dejó tres personas muertas a bordo y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

El Comando Sur publicó en la red social X un comunicado y un video donde se ve la embarcación envuelta en llamas pocos segundos después de ser alcanzada. La acción forma parte de la operación “Southern Spear”, una campaña militar que comenzó en septiembre de 2025 y que ha intensificado los ataques a embarcaciones que Washington califica como vinculadas al narcotráfico, con decenas de operaciones similares realizadas tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental.

Según informes internacionales, este tipo de ataques ha elevado el número de muertos a al menos 148 personas desde que se inició la campaña, en más de 40 operaciones contra presuntas narcolanchas, aunque no siempre se ha presentado evidencia abierta sobre la presencia de drogas u otros materiales ilícitos a bordo.

La administración estadounidense, bajo el gobierno del presidente Donald Trump, ha defendido estas acciones como necesarias para frenar el flujo de narcóticos hacia el país, describiendo la lucha contra los carteles y redes de tráfico como un conflicto armado con las organizaciones criminales transnacionales. Sin embargo, la estrategia ha generado cuestionamientos legales y éticos de parte de expertos, legisladores y organizaciones de derechos humanos, que argumentan que estas operaciones, a menudo en aguas internacionales, carecen de transparencia y podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

Las operaciones de este tipo continuaron recientemente incluso después de un despliegue militar más amplio en la región (incluida una intervención significativa en Venezuela en enero que culminó con la captura de su expresidente) lo que ha elevado las tensiones con varios gobiernos latinoamericanos y organismos internacionales.