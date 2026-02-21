Por la madrugada de este sábado en la Ruta Nacional 40, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Jáchal, ocurrió un vuelco de un vehículo que ocasionó el fallecimiento de una mujer y tres personas heridas.

Los efectivos de la Policía de San Juan que asistieron al lugar de los hechos, constataron que se trata de un utilitario Renault Oroch de color rojo, sin embargo, están investigando las causas del accidente.

En el rodado viajaban cuatro personas. Como consecuencia del impacto, los ocupantes sobrevivientes fueron trasladados al Hospital San Roque para recibir atención médica.

Personal policial de la Comisaría 21ª intervino en el operativo junto a servicios de emergencia. En un primer momento se informó que podría haber personas inconscientes dentro del vehículo, finalmente se confirmó el fallecimiento de una de las ocupantes.

Las autoridades identificaron a la conductora como Olga Cayetana Escudero, de 76 años, con domicilio en Puerto Deseado, Santa Cruz.