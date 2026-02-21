Una mujer de 20 años fue detenida e imputada por homicidio culposo agravado luego de atropellar y matar a un motociclista en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, durante la madrugada del 14 de febrero. La víctima, identificada como Cristian Martín Alanís, de 35 años, perdió la vida prácticamente en el acto tras el impacto con el vehículo que conducía la joven, según informó TN.

El siniestro ocurrió en la esquina de las calles San Martín con Trejo y Sanabria, cuando Alanís regresaba a su domicilio tras una reunión con amigos. Las autoridades comprobaron que la conductora manejaba bajo los efectos del alcohol, arrojando resultado positivo en el test de alcoholemia, y que las dos acompañantes que iban en el auto también habían ingerido alcohol.

Investigadores judiciales incorporaron a la causa videos de cámaras de seguridad que muestran al automóvil circulando a alta velocidad y prácticamente paralelo a una camioneta instantes antes del accidente, lo que plantea la posibilidad de que la joven participara en carreras ilegales conocidas como “picadas”.

Las filmaciones también revelaron que tras embestir a la moto, el auto continuó su marcha unos 300 metros con la motocicleta enganchada en la parte delantera antes de detenerse. Este material ahora forma parte de la investigación, en la que la Fiscalía y la familia de la víctima buscan agravar la calificación penal por el hecho.

La causa está a cargo del fiscal Javier Di Santo y, además del delito por conducción alcoholizada, se evalúan pruebas y testimonios para determinar si se suman otras figuras agravantes ante el impacto fatal que conmocionó a la comunidad local.