Economía > Costos

Prepagas 2026: aumentos de hasta 3,2 % en las cuotas de marzo

Las principales empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los nuevos valores de los aranceles que regirán en marzo de 2026.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Cuánto aumentan las cuotas de las prepagas en marzo. (Ilustrativo)

Las empresas de medicina prepaga que operan en Argentina empezaron a informar los incrementos en las cuotas de sus planes de salud que comenzarán a regir en marzo de 2026. Las actualizaciones de aranceles anotadas en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) muestran subas de hasta 3,2 % en algunas firmas, confirmó la fuente periodística. 

Entre los aumentos comunicados, compañías como Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint aplicarán ajustes de alrededor de 2,9 %, en línea con la inflación mensual de enero, mientras que Avalian llevará la suba hasta 3,20 % y Osde ajustará sus cuotas en 2,8 %. 

Los aumentos reportados comienzan a regir en marzo y, en algunos casos, también alcanzan los copagos, dependiendo del plan y la empresa de salud elegida por el afiliado. La medida se da en un contexto en el que la inflación mensual rondó el 2,9 % en enero, según el INDEC, y el incremento interanual supera el 28 % promedio. 

Las prepagas justifican la decisión de actualizar los valores de los planes por el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados. Desde mediados de 2025, las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y región ante la SSS. 

Para los afiliados, estos ajustes representan una presión adicional sobre el presupuesto familiar, en un escenario económico con alta inflación y otros incrementos de precios en servicios y bienes básicos.

