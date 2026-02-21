Las empresas de medicina prepaga que operan en Argentina empezaron a informar los incrementos en las cuotas de sus planes de salud que comenzarán a regir en marzo de 2026. Las actualizaciones de aranceles anotadas en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) muestran subas de hasta 3,2 % en algunas firmas, confirmó la fuente periodística.

Entre los aumentos comunicados, compañías como Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé y Omint aplicarán ajustes de alrededor de 2,9 %, en línea con la inflación mensual de enero, mientras que Avalian llevará la suba hasta 3,20 % y Osde ajustará sus cuotas en 2,8 %.

Los aumentos reportados comienzan a regir en marzo y, en algunos casos, también alcanzan los copagos, dependiendo del plan y la empresa de salud elegida por el afiliado. La medida se da en un contexto en el que la inflación mensual rondó el 2,9 % en enero, según el INDEC, y el incremento interanual supera el 28 % promedio.

Las prepagas justifican la decisión de actualizar los valores de los planes por el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, que incluye insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados. Desde mediados de 2025, las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y región ante la SSS.

Para los afiliados, estos ajustes representan una presión adicional sobre el presupuesto familiar, en un escenario económico con alta inflación y otros incrementos de precios en servicios y bienes básicos.