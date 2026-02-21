La justicia de Venezuela anunció la liberación de 379 presos políticos luego de la aprobación de la nueva Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional, según confirmó el diputado Jorge Arreaza, encargado de supervisar la aplicación de la norma. Las solicitudes para otorgar amnistía ya fueron presentadas ante los tribunales competentes, que deberán formalizar las excarcelaciones entre la noche del viernes y la mañana del sábado, afirmó Arreaza.

La Ley de Amnistía fue aprobada por unanimidad en el Parlamento venezolano y promulgada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, en lo que las autoridades describen como un paso hacia la reconciliación y una “Venezuela más democrática”. La legislación abarca delitos políticos cometidos entre 1999 y 2026, aunque excluye a personas involucradas en acciones armadas, delitos graves como homicidio o corrupción y miembros de las fuerzas de seguridad con condenas específicas.

La liberación se produce en medio de un contexto político delicado: tras años de denuncias de detenciones arbitrarias de opositores, y luego de que Rodríguez asumiera el poder tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero. Familias de detenidos aguardaban expectantes fuera de cárceles, mientras organizaciones y sectores de derechos humanos advirtieron sobre que el beneficio de la amnistía no será automático para todos, pues dependerá de decisiones judiciales particulares.

Defensores de derechos humanos y grupos opositores reconocen el avance, pero sostienen que la ley es insuficiente, ya que muchos presos políticos siguen tras las rejas y los tribunales conservan discreción sobre quiénes podrán acogerse a la amnistía. También advierten que la norma no elimina las causas penales ni las restricciones políticas para aquellos liberados.

En paralelo, la comunidad internacional observa la medida con interés: España pidió a la Unión Europea considerar el levantamiento de sanciones a las autoridades venezolanas en función de estos avances, aunque persiste escepticismo entre algunos países y organizaciones sobre la efectividad de la ley para transformar verdaderamente el panorama de derechos humanos en Venezuela.