Capital informó sobre la puesta en marcha de un nuevo cronograma de trabajos de poda preventiva en diversos barrios y avenidas. El operativo, gestionado por la Secretaría de Servicios y Ambiente de la Municipalidad, se enfocará en dos tareas principales: el despeje de luminarias y el corte de ramas bajas.

La iniciativa responde a la necesidad de mantener en condiciones el arbolado urbano y, fundamentalmente, de mejorar la iluminación en la vía pública. A menudo, el crecimiento excesivo de las ramas obstruye las luminarias, reduciendo la visibilidad y la seguridad en las calles.

Publicidad

El plan de trabajo ha sido establecido para desarrollarse a lo largo de una semana completa. Según lo informado, los trabajos se realizarán desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre, cubriendo distintos barrios y avenidas de la Ciudad de San Juan.